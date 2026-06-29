Le rappeur Doums jugé ce lundi pour des violences «habituelles» sur son ex-compagne Adèle Exarchopoulos

Le rappeur Doums comparaîtra ce lundi 29 juin devant le tribunal correctionnel de Paris pour des «violences habituelles par conjoint» et pour non-respect d’une ordonnance de protection à l’encontre de son ex-compagne l’actrice Adèle Exarchopoulos.

Nouvelle chronique judiciaire pour le rappeur. Récemment condamné à huit mois de prison avec sursis pour des violences sur son actuelle compagne, «Doums», Mamadou Coulibaly de son vrai nom, doit une nouvelle fois se présenter devant la justice ce lundi 29 juin pour des faits similaires. L’homme de 32 ans est accusé de «violences habituelles», c’est à dire fréquentes et répétées, sur son ex-conjointe, l’actrice Adèle Exarchopoulos, et pour non-respect d’une ordonnance de protection.

Le 11 janvier, Adèle Exarchopoulos s’était présentée au commissariat de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, pour dénoncer des violences conjugales ayant eu lieu au domicile familial en présence de leurs deux enfants. Ces faits lui ont valu un jour d’incapacité totale de travail (ITT). Quelques mois après sa première condamnation, le rappeur de 32 ans a de nouveau été placé en garde à vue, puis convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Paris, qui se tiendra ce lundi.

«récidive légale»

Il y sera précisément jugé pour «violences habituelles commises par conjoint, entre 2017 et 2025, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en récidive légale», d’après le parquet de Paris. La première plainte, déposée en octobre 2024 par Adèle Exarchopoulos, qui a eu un fils avec Doums, dénonçait des violences commises depuis 2017, selon cette même source.

Doums est un ancien membre du collectif L’Entourage, au sein duquel il évoluait notamment au côté d’Alpha Wann, de Deen Burbigo et de Nekfeu, ce dernier étant lui-même visé par une information judiciaire à Paris, accusé de violences sexuelles par une ex-compagne, mais pas poursuivi à ce stade pour ces chefs.