Marseille : oublié dans une voiture pendant que ses parents étaient à la plage, un enfant sauvé par une passante

Quelques jours après la mort d’un bébé de 18 mois oublié dans une voiture à Marseille, un nouveau drame a été évité de justesse dans la cité phocéenne ce dimanche 28 juin. Une passante a brisé la vitre d’un véhicule pour secourir un enfant de 2 ans.

Un nouveau drame évité de peu. A Marseille (Bouches-du-Rhône), une passante a, ce dimanche 28 juin, brisé la vitre d’une voiture dans laquelle un enfant de 2 ans avait été laissé seul. Selon la Provence, ses parents l’y avaient oublié en allant à la plage.

Le véhicule était stationné dans le 7e arrondissement de Marseille à proximité de la plage du Prophète. Une passante a remarqué l’enfant laissé seul malgré les températures élevées et a immédiatement contacté les marins-pompiers, avant de briser la vitre.

Toujours d'après la Provence, les parents de l’enfant avaient déchargé la voiture et chacun pensait que l’autre avait pris l’enfant de 2 ans. Ce dernier serait resté moins d’une dizaine de minutes seul dans l’habitacle, les parents s’étant rapidement rendu compte de leur erreur.

L'état de santé de l'enfant ne présentait aucune inquiétude mais ce dernier a été transporté aux urgences pour des examens de contrôle.

Alors qu’une canicule s’est longuement abattue sur la France la semaine dernière, plusieurs cas d'enfants morts dans des voitures ont été recensés. A Marseille, notamment, le 22 juin dernier un enfant de 18 mois, inconscient et en hyperthermie, a été découvert dans un véhicule sur le parking de la faculté de médecine.