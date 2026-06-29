Monaco : une forte explosion retentit dans la Principauté, trois blessés dont deux graves

Une importante explosion a retenti ce lundi soir dans la principauté de Monaco, a appris CNEWS de sources policières. Les faits ont eu lieu peu avant 21 heures, rue Révérend Père Louis Frolla, ajoute la même source. Le suspect est en fuite et la présence de victimes est considérée comme «probable».

Une explosion d'origine criminelle est fortement suspectée. Trois personnes, dont deux très grièvement, ont été blessées ce lundi soir à Monaco après la déflagration d'un engin explosif dans un immeuble résidentiel, ont indiqué le gouvernement et le parquet général.

«Il s'agit vraisemblablement d'un attentat», a déclaré à l'AFP le ministre d'Etat, Christophe Mirmand. Les deux blessés les plus graves sont un homme et une femme âgés d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, dont le pronostic vital est engagé. Un adolescent de 13 ans, «vraisemblablement lié au couple», a également été blessé plus légèrement. Leur nationalité n'a pas été communiquée.

«C'est la première fois qu'un tel acte se produit dans la Principauté»

L'explosion s'est produite vers 21h dans le hall d'un immeuble situé entre le boulevard d'Italie et la rue du Révérend-Père-Louis-Frolla, à proximité de la frontière française. Selon le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, une personne a déposé un sac ou un colis dans le hall avant de quitter les lieux. À ce stade, rien ne permet d'expliquer pourquoi cet immeuble a été visé.

L'engin explosif contenait vraisemblablement des boulons et de la grenaille, a ajouté Christophe Mirmand. «Les services de police sont en train d'établir les constatations», a-t-il expliqué. «C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté», a ajouté le ministre d'Etat.

Les services de secours, ainsi que les services de police et de sécurité sont mobilisés. Outre MM. Mirmand et Thibault, le président du Conseil national, ainsi qu'un proche collaborateur du prince Albert II étaient sur place.