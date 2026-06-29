Rosny-sous-Bois : un policier sérieusement blessé après avoir été traîné sur une centaine de mètres par un chauffard

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin, un policier a été sérieusement blessé à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) après avoir été traîné sur une centaine de mètres par un véhicule ayant redémarré soudainement lors d’un contrôle de police. Le chauffard est actuellement en fuite.

Un nouveau refus d’obtempérer. A Rosny-sous-Bois, un policier a été hospitalisé après avoir été traîné, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin, sur une centaine de mètres par un automobiliste dont le véhicule a été contrôlé quelques minutes plus tôt par les forces de l’ordre, a annoncé la préfecture de Police ce jour sur X.

Cette nuit à Rosny-sous-Bois, le conducteur d’un véhicule contrôlé par un équipage de police a brusquement redémarré, traînant l’un des policiers sur une centaine de mètres avant de prendre la fuite.



Sérieusement blessé, le policier a été hospitalisé. Je lui adresse mes vœux de… pic.twitter.com/hRAwYW0XQx — Préfet de Police (@prefetpolice) June 29, 2026

D’après une source policière à CNEWS, les faits ont eu lieu peu après minuit au niveau du boulevard d’Alsace Lorraine. Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule mis en cause. Comme l’indique la préfecture de Police, le chauffard, visiblement mécontent du contrôle, a redémarré brusquement la voiture et a pris la fuite, traînant le policier sur une centaine de mètres.

«Sérieusement blessé, le policier a été hospitalisé. Je lui adresse mes vœux de prompt rétablissement et mon entier soutien, ainsi qu’à ses collègues», a noté la préfecture de Police.

Selon nos informations, le policier présente de multiples contusions et de dermabrasions sur l’ensemble du corps. Toutefois, son pronostic vital n’est pas engagé. L’automobiliste et son passager demeurent actuellement recherchés.