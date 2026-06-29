Seine-Saint-Denis : un bébé mort découvert dans un sac-poubelle à Bobigny

A Bobigny (Seine-Saint-Denis), un bébé décédé a été découvert dans un sac-poubelle au niveau du parc de la Bergère ce lundi 29 juin. Aucune interpellation n’avait eu lieu dans l'après-midi.

Une découverte effroyable. Ce lundi 29 juin, le corps sans vie d’un bébé a été retrouvé dans un sac-poubelle au niveau du parc de la Bergère à Bobigny en Seine-Saint-Denis, a appris CNEWS de source policière.

Selon nos informations, une personne aurait été vue en train de déposer ce sac-poubelle taché de sang, attirant l'attention de témoins qui ont fait appel aux policiers.

A la suite de cette découverte, le substitut du procureur et la police scientifique se sont rendus sur place. En milieu d'après-midi, toujours selon la source policière, aucune interpellation n’avait encore eu lieu.