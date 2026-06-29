Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Seine-Saint-Denis : un bébé mort découvert dans un sac-poubelle à Bobigny

A la suite de cette découverte, le substitut du procureur et la police scientifique se sont rendus sur place. [FRANCOIS NASCIMBENI / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

A Bobigny (Seine-Saint-Denis), un bébé décédé a été découvert dans un sac-poubelle au niveau du parc de la Bergère ce lundi 29 juin. Aucune interpellation n’avait eu lieu dans l'après-midi. 

Une découverte effroyable. Ce lundi 29 juin, le corps sans vie d’un bébé a été retrouvé dans un sac-poubelle au niveau du parc de la Bergère à Bobigny en Seine-Saint-Denis, a appris CNEWS de source policière.

Selon nos informations, une personne aurait été vue en train de déposer ce sac-poubelle taché de sang, attirant l'attention de témoins qui ont fait appel aux policiers. 

Sur le même sujet Val-de-Marne : un homme interpellé après la chute de sa compagne depuis le 4e étage d’un appartement à Cachan Lire

A la suite de cette découverte, le substitut du procureur et la police scientifique se sont rendus sur place. En milieu d'après-midi, toujours selon la source policière, aucune interpellation n’avait encore eu lieu.  

Seine-Saint-DenisFaits diversBobignyPolice

À suivre aussi

Rosny-sous-Bois : un policier sérieusement blessé après avoir été traîné sur une centaine de mètres par un chauffard
Encadrement des loyers à Paris et en Seine-Saint-Denis : plus d’un tiers des annonces sont non conformes
Seine-Saint-Denis : un incendie d’ampleur frappe un entrepôt de Bobigny (vidéos)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités