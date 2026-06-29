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Val-de-Marne : un homme interpellé après la chute de sa compagne depuis le 4e étage d’un appartement à Cachan

Les agents de police ont découvert des traces de sang ainsi que quelques objets cassés dans l'appartement. [FRED TANNEAU / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Dans le Val-de-Marne, un homme a été interpellé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin à Cachan après la défenestration de sa compagne depuis un appartement situé au 4e étage d’un immeuble. Le pronostic vital de la victime est engagé. 

Une tragédie. Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin, un homme a été interpellé quelques minutes après la chute de sa compagne depuis son appartement situé au 4e étage d’un immeuble, a appris CNEWS de source policière. Les faits se sont produits aux alentours de 2h30 du matin à Cachan, dans le Val-de-Marne

Selon nos informations, un différend a éclaté dans cet appartement situé avenue Dumotel. Des bruits assez forts qui ont poussé un voisin à appeler les services de police, signalant des cris de détresse et des objets qui tombaient au sol. C’est à la suite de cet appel que les policiers se sont déplacés sur les lieux. 

Sur place, les forces de l’ordre ont découvert une femme au sol. Cette dernière venait en effet de chuter du 4e étage de l’immeuble. A la suite de cette chute, la victime s’est fracturée le bassin. Elle présente également plusieurs traumatismes et son état de santé semblait  inquiétant. Prise en charge par les secours, la femme a finalement été transportée à l’hôpital en urgence absolue et son pronostic vital est actuellement engagé. 

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D’après notre source policière, dans ce domicile, les agents de police ont découvert des traces de sang ainsi que quelques objets cassés. Le compagnon a finalement été interpellé en bas de l’immeuble et placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur circonstance des faits. 

Contacté par CNEWS, le parquet de Créteil n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations. 

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