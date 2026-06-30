Conditions de travail dégradées, blocages budgétaires… Ce qui pousse les syndicats de police à manifester devant Bercy ce mardi

Ce mardi 30 juin, les syndicats de police Alliance, UN1TÉ et Synergie se rassemblent devant Bercy. La mobilisation vise à faire entendre la voix des policiers sur les problématiques rencontrées au quotidien.

Pour eux, la coupe est pleine. Les principales organisations syndicales policières, dont Alliance Police nationale et UN1TÉ, ont appelé à manifester ce mardi 30 juin à 12h devant le ministère de l’Économie, à Bercy.

Ce rassemblement a pour but de préserver l’intérêt des policiers, à l’heure où les refus d’obtempérer enregistrent une augmentation ayant parfois mené à des hospitalisations et où les forces de l’ordre sont prises pour cible.

La coupe est pleine.



Policiers, PATS, personnels scientifiques : nous refusons de voir nos collègues toujours plus sollicités pendant que les moyens et la reconnaissance ne suivent pas.



🚨 Le 30 juin à 12h30 devant Bercy, nous ferons entendre notre voix. 🚨… pic.twitter.com/kwEhkXRnTp — ALLIANCE PN (@alliancepolice) June 22, 2026

Dans un communiqué de presse en date du 22 juin dernier, le syndicat Alliance Police a estimé que «nos collègues exigent reconnaissance, respect et considération». Cette manifestation est organisée alors qu’une revalorisation a été accordée aux commissaires de police.

«On doit tout traiter correctement»

«Les fonctionnaires de police, gardiens de la paix et gradés, ne sont pas considérés. On nous dit qu’il n’y a pas d’argent pour les considérer et pour les respecter. Et finalement, on donne 1.300 euros aux commissaires. On n’est pas dans la lutte des classes, on n’est pas dans cela. En revanche, à un moment, il faut penser aux soldats. Ceux qui sauvent la République aujourd’hui, ce sont mes collègues et ces derniers ne sont pas récompensés en tant que tels», a dénoncé Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale, à CNEWS.

Plusieurs problématiques sont également mises sur la table, dont les conditions de travail dégradées, le malaise grandissant dans les services d’investigation, le surengagement permanent des CRS et l’absence de réponses concrètes pour le corps d’encadrement et d’application.

«Hier, il fallait prioriser les violences intrafamiliales. Aujourd’hui, ce sont les violences faites aux mineurs. Le citoyen actuel doit comprendre qu’on ne doit pas prioriser. On doit tout traiter correctement», a développé, de son côté, Julien Adubeiro, délégué UN1TÉ aux services centraux.

Une mobilisation de grande ampleur à la rentrée ?

Autre souci rencontré par les policiers : le manque d’attractivité de nombreux services et de la profession en général. Cela s’ajoute aux blocages «qui freinent les évolutions attendues par les policiers, les Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (PATS) et les personnels scientifiques», selon Alliance Police nationale.

Cette problématique a en effet été mise en lumière à travers l’affaire Lyhanna. Cela est dû «notamment à cause de la pénibilité du travail, des astreintes récurrentes, de ce que l’on voit au quotidien qui est un peu le côté sombre de la société et des rémunérations qui ne vont pas dans le bon sens», a expliqué Magali Rapuzzi, référente nationale PTS UN1TÉ à CNEWS.

Ainsi, et comme le note Alliance Police nationale, les organisations syndicales exigent désormais une «reconnaissance immédiate du corps d’encadrement et d’application, des PATS et des personnels scientifiques», des mesures indiciaires pour les policiers du terrain, des moyens adaptés aux missions et une véritable politique d’attractivité pour les services d’investigation.

Si les exigences ne sont pas «entendues», les organisations syndicales promettent une manifestation de grande ampleur à la rentrée.