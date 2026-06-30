Disparition inquiétante de Julia, 15 ans, dans la Creuse : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie de la Creuse a lancé, ce mardi 30 juin, un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de Julia Sanchez, âgée de 15 ans, à Bénévent-l’Abbaye. Cette dernière n’a plus donné de nouvelles depuis ce lundi.

Où est Julia ? Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie de la Creuse a lancé un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de Julia Sanchez. L’adolescente de 15 ans est portée disparue dans la commune de Bénévent-l’Abbaye depuis ce lundi 29 juin. Elle est «susceptible de se trouver sur le territoire national».

Selon les militaires, Julia mesure 1,65 m. Elle est de corpulence mince et a les cheveux longs châtains et les yeux marron. Elle porte également des lunettes. Le jour de sa disparition, Julia portait des baskets blanches de la marque Nike.

Les militaires invitent toute personne ayant des informations permettant de localiser l’adolescente de 15 ans à contacter immédiatement «la gendarmerie de la Creuse au 05.55.63.17.17 ou le 17».

«Dans la mesure du possible, vous assurez de la sécurité de la mineure et tenter de rester avec cette dernière jusqu’à l’arrivée des services de police/gendarmerie», ont-ils écrit.