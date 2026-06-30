Drôme : dix tueurs à gages interpellés «avant leur passage à l’acte», révèle la préfète

Ce mardi 30 juin, Marie-Aimée Gaspari, préfète de la Drôme, a fait savoir que, ces dernières semaines, 67 personnes ont été interpellées, dont 10 tueurs à gages «avant leur passage à l’acte».

«Une action importante», selon la représentante de l’Etat. Deux jours après l'incendie criminel ayant visé un immeuble du quartier du Plan à Valence, dimanche 28 juin dernier, la préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari, a tenu à rassurer la population ce mardi 30 juin, assurant que les services de l'État étaient pleinement mobilisés pour rétablir la sécurité dans ce département, confronté à un trafic de stupéfiants particulièrement actif et des règlements de compte.

La représentante de l’Etat a en effet fait savoir que «depuis plusieurs semaines», des opérations de police sont conduites afin de mettre fin à un cycle de violences. «Nous avons réalisé 67 interpellations, quinze placements en détention provisoire. Nous avons interpellé dix tueurs à gages avant leur passage à l'acte», a-t-elle dit à nos confrères d’ICI Drôme Ardèche.

«Nous reprenons un cycle de violence comme en 2023»

Les interpellés sont issus de trois équipes lourdement armées avec des kalachnikov et des fusils à pompes. «J'ai prononcé sept fermetures de commerces et prononcé aussi une soixantaine d'interdictions de paraître à l'encontre d'individus qui se livrent à du trafic de stupéfiants», a poursuivi Marie-Aimée Gaspari, ajoutant «qu'il faut que nous continuions à mener pour nous attaquer à ces réseaux criminels».

Pour ce faire, la préfète de la Drôme a renforcé l’effectif dans les rangs de la police, et ce en recrutant 22 policiers spécialisés de la CRS 83.

«Il faut que nous soyons présents pour rassurer la population, pour dissuader le passage à l'acte et aussi pour éviter les points de fixation qui sont parfois en train de se recomposer au sein de ces quartiers. Nous en sommes conscients. Il faut que nous soyons là pour les démanteler. Nous reprenons un cycle de violence comme en 2023», a-t-elle réagi auprès de nos confrères.

Concernant les faits survenus dimanche dernier, Marie-Aimée Gaspari a expliqué que cet incendie ayant touché l’immeuble dans le quartier du Plan marquait «clairement» le franchissement d’un cap «dans le cycle de la violence auquel nous assistons depuis plusieurs semaines».