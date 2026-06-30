Incendie de Crans-Montana : une pétition lancée contre la réouverture de deux restaurants en Suisse par le couple Moretti

Une pétition a été lancée pour empêcher la réouverture potentielle de deux restaurants appartenant à Jacques et Jessica Moretti, le couple impliqué dans l’incendie du Constellation à Crans-Montana, le 31 décembre dernier, ayant fait 41 morts et 115 blessés.

C’est une nouvelle qui a été accueillie très difficilement par les familles de victimes : Jacques et Jessica Moretti, le couple impliqué dans l’incendie de leur établissement, le «Constellation» à Crans-Montana, ayant causé la mort de 41 personnes, souhaiterait, selon plusieurs médias italiens et suisses, rouvrir deux restaurants dont ils sont propriétaires, fermés depuis le drame du nouvel an. Une pétition, qui a déjà récolté plus de 26.000 signatures, a été lancée pour empêcher ce projet.

Alors que les gérants du bar «le Constellation» sont actuellement poursuivis pour «homicide par négligence», et qu'ils pourraient voir leur chef d’inculpation aggravé, des familles de victimes suisses, françaises et italienne, ont lancé une pétition après la découverte d’une information révélée par la presse italienne, selon laquelle Jacques et Jessica Moretti envisageraient de rouvrir deux établissements de restauration dont ils sont propriétaires dans le Valais en Suisse, le Senso et Le Vieux Chalet.

Un appel à la «décence»

Dans le texte de cette pétition qui a déjà rassemblé plus de 26.000 signatures, les auteurs appellent à la «décence» : «Nous ne demandons pas à la justice de condamner qui que ce soit avant son jugement. La présomption d’innocence est un principe que nous respectons. Mais la décence aussi est un principe. Le respect des morts aussi. La retenue, face à 41 cercueils et 115 blessés, aussi. On ne rouvre pas les portes au public quand la justice n’a pas encore fermé le dossier», peut-on lire.

«On ne reprend pas les affaires quand des familles attendent encore de comprendre comment leurs proches sont morts. Nous appelons les autorités cantonales et fédérales, les propriétaires, les partenaires commerciaux et toutes les personnes concernées à assumer leur part de responsabilité. Nous demandons que toute réouverture ou exploitation d’établissements liés aux personnes mises en cause soit suspendue jusqu’à l’issue définitive des procédures judiciaires», précise le texte.

Selon les informations du Parisien, un ancien cuisinier du Vieux Chalet a créé une société le 25 mai, la SARL Andru, dont l’adresse est précisément celle du Vieux Chalet. Cette société doit permettre «l’exploitation de restaurants, de bars, d’hôtels, de chambres d’hôtes, de boulangeries, ou d’autres établissements publics semblables», détaillent nos confrères. Si cette information ne révèle pas de date précise pour une potentielle réouverture, elle laisse à penser qu’il s’agit bien de l’intention du couple.

À noter que le bar Le Constellation ne rouvrira pour sa part jamais ses portes en tant qu'établissement de nuit. Les autorités ont annoncé leur volonté de transformer ce lieu en un espace consacré à la jeunesse.