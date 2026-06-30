Valence : 14 blessés légers dans l’incendie criminel d’un immeuble, le maire dénonce des «actes inqualifiables»

Lundi, au petit matin, un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitation de Valence (Drôme). Quatorze personnes ont été légèrement blessées. Le sinistre pourrait être lié au narcotrafic.

Un incendie qui s'inscrit dans une série d'actes violents. À Valence, dans la Drôme, 14 personnes ont été blessées dans l’incendie d’un immeuble survenu aux alentours de 4h du matin lundi 29 juin. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés.

Quelques heures après les faits, le maire LR de la ville, Nicolas Daragon, a dénoncé des «actes inqualifiables». Selon lui, l’incendie pourrait être lié au trafic de drogue puisqu’il intervient après une série de plusieurs actes criminels au sein de la ville : «Aujourd'hui je pense d'abord à mes concitoyens qui n'en peuvent plus de subir ce harcèlement par les narcotrafiquants».

«J'espère qu'à l'échelle nationale des mesures fermes seront prises», a ajouté l’élu LR lors d'un point presse.

De son côté, la préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari, a déploré «une véritable escalade de la violence, (...) qui impose une réaction immédiate».

Les CRS appelés en renfort

Selon elle, après un recul des violences observé «depuis 2024», «un nouveau cycle» touche la ville, «avec un mode opératoire qui est différent, beaucoup plus violent» et prenant pour cible «des immeubles collectifs, avec des habitants qui se retrouvent en danger alors qu'ils n'ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants parce que certains proches des trafiquants sont eux-mêmes visés».

La préfète a par ailleurs annoncé un renfort de CRS dans le quartier du Plan, où s’est déroulé l’incendie, pour une durée «autant que nécessaire».

Le procureur Laurent De Caigny a quant à lui souligné que «dix personnes» avaient été arrêtées et incarcérées depuis le 10 mars, dans le cadre de plusieurs enquêtes sur des «tentatives d'incendie, ouverture de feu et un certain nombre de tentatives d'homicide volontaire ainsi que deux homicides volontaires».

Dernier en date, le 20 juin, dans ce même quartier, un jeune homme est mort par balles lors d'un probable règlement de comptes lié au narcotrafic. Trois jeunes suspects ont été interpellés.

«Il y a une gradation dans les méthodes employées», a observé le magistrat, tout en assurant que la «population (n'était) pas abandonnée à la crainte que veulent susciter les narcotrafiquants et ceux qui règlent leur compte».