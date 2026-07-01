Brest : un agent du SMUR agressé par des gens du voyage après avoir demandé à leurs filles d'évacuer une piste d'atterrissage

Un assistant du SMUR de Brest (Finistère) a été violemment agressé alors qu'il demandait à trois jeunes filles issues de la communauté des gens du voyage d'évacuer l'aire d'atterrissage de l'hélicoptère d'urgence, dans la nuit de mardi à mercredi.

Une violence incompréhensible. Un homme travaillant pour le SMUR (structures mobiles d'urgence et de réanimation) de Brest a été violemment pris à partie, puis agressé, par plusieurs personnes alors qu'il avait demandé à trois jeunes filles appartenant à la communauté des gens du voyage d'évacuer la piste d'atterrissage d'hélicoptère sur laquelle elles se trouvaient dans la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet, a appris CNEWS de source policière.

La victime a d'abord été prise dans une altercation verbale avec les parents des trois filles, qui étaient présents devant les urgences.

Puis, en regagnant le hangar, il a été ciblé par les agresseurs et victime de plusieurs coups. Il a reçu un coup de genou dans le dos par l'un des deux parents avant de tomber au sol. Il a été traîné et a reçu plusieurs coups de pied alors qu'il était à terre.

Les agresseurs ont pris la fuite. La victime présente des blessures légères. Une enquête a été ouverte et les images de vidéoprotection vont être exploitées.