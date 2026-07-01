Disparition de Logan, 8 ans, et Even, 13 ans, près d’Annecy : ce que l’on sait

La gendarmerie de Haute-Savoie a lancé un appel à témoins, ce mercredi 1er juillet, après la disparition, la veille, de Logan, 8 ans, et Even, 13 ans. Les deux mineurs ont fugué d’Épagny Metz-Tessy, près d’Annecy.

Une situation inquiétante. Ce mercredi 1er juillet, la gendarmerie de Haute-Savoie a publié un appel à témoins à la suite de la disparition de Logan T., 8 ans, et Even V., 13 ans. Selon les militaires, les deux mineurs auraient fugué à Épagny Metz-Tessy ce mardi 30 juin.

D’après la même source, Logan et Even auraient été vus, peu de temps après leur disparition, «aux abords du Centre hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE)». Concernant Logan, ce mineur de 8 ans était vêtu, lors de sa disparition, d'un short gris/bleu. Il ne portait pas de chaussure à ses pieds.

© Gendarmerie de Haute-Savoie

Quant à Even, l’adolescent de 13 ans est décrit comme de corpulence fine. Il mesure 1,70 m et pèse 46 kg. Lors de sa disparition, ce mineur était vêtu d’un tee-shirt gris avec écriture «DON’T STOP» et d’un pantalon noir. Even est équipé de lunettes de vue, mais il n'est pas établi qu'il les portait au moment de sa fugue.

© Gendarmerie de Haute-Savoie

De son côté, la gendarmerie a fait savoir à CNEWS que plusieurs moyens sont engagés afin de retrouver les deux mineurs, comprenant des équipes cynophiles, une section aérienne ainsi que des effectifs au sol pour les recherches sur le terrain.

Toute personne ayant des informations permettant de localiser Logan et Even est priée de contacter immédiatement la gendarmerie de Haute-Savoie au 0800.971.071. Il s’agit d’un numéro gratuit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. «N’intervenez pas vous-même», écrit également la gendarmerie dans l’appel à témoins.