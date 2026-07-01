Guadeloupe : ce que l’on sait de la fusillade qui a tué deux femmes et blessé quatre personnes, dont un enfant

Deux femmes ont été tuées dans une fusillade survenue mardi 30 juin au soir à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe. Quatre autres personnes ont été blessées, dont un enfant.

Drame en Guadeloupe. Dans la commune de Capesterre-Belle-Eau, une fusillade a éclaté mardi soir, tuant deux femmes et blessant quatre personnes, parmi lesquelles un enfant.

Selon la procureure de la République de Basse-Terre, Stéphanie Bazart, des «tirs multiples» sont survenus à l'extérieur d'un bar de la ville.

«L'enquête, confiée à la police judiciaire, a été ouverte des chefs d'homicide involontaire. Elle permettra de faire la lumière sur les motivations et d'éclairer les circonstances de l'affaire», a également précisé le parquet.

Les quatre personnes blessées ont été acheminées à l'hôpital, dont certains dans un état préoccupant, a par ailleurs indiqué le parquet.

Selon plusieurs sources concordantes, la piste du règlement de comptes est privilégiée.

La fête patronale annulée

Face à cette nouvelle fusillade, dans un territoire en proie au narcotrafic et à de fréquents règlements de comptes, le maire de la commune Jean-Philippe Courtois a décidé d’annuler la fête patronale qui devait démarrer ce mercredi soir.

Sur Radio Caraïbes International, il a également appelé à «plus de mobilisation pour limiter la circulation d'armes» sur le territoire.

«Ce drame doit provoquer un véritable sursaut (...) de l'Etat,(...) mais aussi de notre société, de nos familles, de nos élus», a pour sa part estimé sur les réseaux sociaux le président de l'association des maires, Jocelyn Sapotille.

La fusillade a ainsi suscité de nombreuses réactions, dont celle des représentants locaux du Parti socialiste, pour qui «la toile de fond probable du narcotrafic ne fait que renforcer la gravité de ce drame».

«La police vous retrouvera, la justice vous jugera», a assuré sur RCI également le directeur du cabinet du préfet, à propos des auteurs des tirs, évoquant notamment le «très bon taux d'élucidation» des affaires criminelles en Guadeloupe.

En Martinique comme en Guadeloupe, les autorités s'alarment depuis plusieurs mois d'une circulation massive des armes sur fond de narcotrafic. Les Antilles françaises sont par ailleurs devenues un point de transit privilégié entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe.