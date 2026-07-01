Le maire LR d'Arcachon, Yves Foulon, jugé pour avoir insulté et menacé son principal opposant, l'écologiste Vital Baude

Yves Foulon, maire LR d'Arcachon, qui avait été filmé en train d’insulter copieusement son principal opposant avant d'être réélu facilement en mars dernier lors des municipales, doit comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux (Gironde) pour injures, menace et violences.

Des propos filmés. Yves Foulon, maire LR d'Arcachon, comparaît ce mercredi 1er juillet devant le tribunal correctionnel de Bordeaux (Gironde) pour injures, menace et violences, pour avoir insulté son principal opposant aux élections municipales.

Les faits remontent au matin du premier tour du scrutin municipal le 15 mars dernier. Le maire sortant a croisé Vital Baude, 50 ans, élu écologiste sortant et candidat contre lui. Ce dernier portait alors un micro-cravate dans le cadre d'un documentaire sur sa campagne.

Yves Foulon a alors ignoré le fait que le réalisateur filmait la scène et a enjoint son opposant de se mettre à l'écart «pour ne pas se donner en spectacle».

«Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir de vous mettre une branlée», a poursuivi l'actuel conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et ancien député de la 8e circonscription de la Gironde, qui a été réélu maire le soir-même.

Une affaire immobilière en cause

L'altercation portait sur une affaire immobilière qui oppose les deux hommes depuis plusieurs mois : le rachat et la démolition par le maire d'une villa patrimoniale d'Arcachon, pour y faire construire sa maison. La photo du chantier a par ailleurs été publiée dans la propagande électorale de Vital Baude.

«Je vais tout faire pour vous baiser et je vais trouver quelque chose (...) dans votre vie personnelle», a alors lancé Yves Foulon, ajoutant : « Si je pouvais vous enc*ler, je le ferais.»

«Vous ne pouvez pas parler comme ça, Monsieur le maire», a protesté le candidat écologiste rapidement coupé. «Si, je peux parler comme ça, rétorque l'intéressé. J'ai envie de vous mettre un coup de boule, là je me retiens (...) Vous êtes un fils de p*te, vous êtes un enc*lé. Voyez, je vous insulte. Vous êtes une m*rde», a ensuite poursuivi Yves Foulon.

Au lendemain de la diffusion, le maire d'Arcachon a présenté ses «excuses publiques» tout en dénonçant une «atteinte à la privée» et «un coup monté» : il aurait été «pris à partie par Vital Baude, dans un échange tendu qui ne figure pas dans cette vidéo». Son adversaire a de son côté assuré l'avoir croisé «par hasard» ce jour-là.

Entendu fin avril par les enquêteurs, Yves Foulon a été renvoyé devant le tribunal pour injures, menace et violences : le plaignant l'accuse de l'avoir poussé en arrière puis de lui avoir porté la main au niveau du menton, ce que la vidéo ne montre pas. «Ne me frappez pas», peut-on seulement entendre dire Vital Baude.