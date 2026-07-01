Nantes : une voiture tombe d’un pont et atterrit sur le périphérique, son conducteur grièvement blessé

Ce mardi 30 juin, aux alentours de 20h, une voiture est tombée d’un pont et a atterri sur le périphérique de Nantes (Loire-Atlantique), en contrebas. Le conducteur a été hospitalisé dans un état grave.

Une sortie de route impressionnante. À Nantes, en Loire-Atlantique, un homme de 35 ans a été grièvement blessé ce mardi 30 juin dans la chute de son véhicule depuis un pont surplombant le périphérique.

Les circonstances sont encore incertaines mais selon les pompiers et les équipes du Smur, le trentenaire et sa voiture ont chuté d’un pont de 5 mètres de haut, situé au-dessus du périphérique intérieur de la ville, au niveau de la porte de la Beaujoire.

Près de 14 pompiers ont été mobilisés sur les lieux de l’accident, ainsi que la police nationale. L’homme a été transporté au CHU de Nantes dans un état grave.

La circulation a immédiatement été coupée, provoquant notamment des kilomètres de bouchons qui ont duré plusieurs heures.

Miraculeusement, aucune autre personne n’a été blessée dans la chute du véhicule.