Paris : un cycliste grièvement blessé après un accident avec un bus dans le 13e arrondissement

Un cycliste a été conduit à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, mardi 30 juin au soir, après avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus. Les faits sont survenus à l’angle du boulevard Massena et de la rue Fernand Widal, dans le 13e arrondissement de Paris.

Un terrible accident de la route. A Paris, un cycliste se trouvait mercredi 1er juillet entre la vie et la mort après avoir été percuté la veille au soir par un bus RATP, a appris CNEWS auprès du parquet ce mercredi, confirmant une information du Parisien.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h30, à l’angle du boulevard Massena et de la rue Fernand Widal.

Après la collision, les pompiers ont pratiqué un massage cardiaque sur le cycliste, âgé de 64 ans. Celui-ci a ensuite été conduit à l’hôpital «avec un pronostic vital engagé», nous a indiqué le ministère public.

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte pour «blessures involontaires par conducteur» et les investigations ont été confiées au Service du Traitement Judiciaire des Accidents (STJA).

D’après le parquet de Paris à CNEWS, le conducteur de 41 ans «était en possession de tous les points sur son permis». «Il a été soumis à des dépistages d’alcool et de stupéfiants, qui se sont révélés négatifs», a conclu le ministère public.