Paris : une femme neutralisée après avoir agressé au couteau une policière

Une femme a été neutralisée après avoir agressé au couteau une policière, ce mercredi 1er juillet dans le 12e arrondissement de Paris, a appris CNEWS de source policière. Initialement blessée par des tirs policiers, elle est décédée.

Ce mercredi 1er juillet, une femme a été neutralisée après s’être attaquée à une policière avec un couteau, a appris CNEWS de source policière. Les faits se sont déroulés rue de Wattignies, dans le 12e arrondissement de Paris.

Selon les premiers éléments portés à la connaissance du parquet de Paris, et qui nécessitent encore des vérifications, la police a été appelée sur les lieux «en raison d’une femme décrite comme en état de démence dans un restaurant».

Lorsque les fonctionnaires sont arrivés sur place, cette femme s’est emparée d’un couteau et s’est dirigée vers une policière, la blessant au niveau du bras, nous a indiqué la source policière. C’est à ce moment que «plusieurs coups de feu ont été tirés».

Grièvement touchée, la femme a finalement succombé à ses blessures et son décès «a été constaté sur place», nous a expliqué le parquet de la capitale.