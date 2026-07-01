Sainte-Soline : la cour d’appel de Poitiers rend son arrêt ce mercredi contre quatre militants écologistes

Ce mercredi 1er juillet, quatre personnes doivent comparaître devant la cour d’appel de Poitiers dans le cadre de leur procès relatif à l’organisation de la manifestation de Sainte-Soline en 2023. Deux des quatre prévenus risquent une peine de prison.

Que va décider la justice ? Après les débats qui se sont tenus en mai dernier, la cour d’appel de Poitiers (Vienne) s’apprête désormais à rendre son arrêt ce mercredi 1er juillet à l’encontre de quatre responsables syndicaux et militants écologistes, jugés pour «organisation de manifestation illégale» lors d’un rassemblement le 25 mars 2023 à Sainte-Soline.

Ce jour-là, environ 30.000 personnes avaient bravé l'interdiction préfectorale dans ce village des Deux-Sèvres pour protester contre la création d'une vaste réserve d'eau agricole, dite «mégabassine» et présentée comme un outil «d'accaparement d'un bien commun» par «l'agro-industrie».

Lors du procès en appel qui s'est tenu le 27 mai 2026, au cours duquel la présidente avait répété que le sujet était bien celui de l’organisation de la manifestation et pas celui de la responsabilité des violences, le parquet avait requis les mêmes peines que celles prononcées en première instance, à savoir trois et six mois de prison avec sursis pour les deux leaders des collectifs écologistes les Soulèvements de la Terre et Bassines non merci, et des amendes pour les deux dirigeants de la Confédération paysanne, qui avaient cessé d'appeler à la manifestation après son interdiction.

Pendant les débats, Nicolas Garrigues (alias Benoît Feuillu), présenté comme co-porte-parole des Soulèvements de la Terre, a expliqué qu’il était «ridicule et archaïque d'envisager que, sur un grand enjeu vital comme l'eau, de telles manifestations puissent cesser parce que quelques têtes sont condamnées».

Il a également déclaré se sentir comme «le bouc émissaire d’un gouvernement qui cherche à se dédouaner» des violences survenues le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. A noter également que l'enquête sur ces violences a été classée sans suite fin 2025, les auteurs de tirs de grenades illicites n'ayant pu être identifiés selon le parquet de Rennes, malgré le visionnage de milliers de vidéos.