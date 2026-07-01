Var : une mère et ses deux fils mis en examen pour le meurtre de deux militaires disparus

Une mère et ses deux fils habitant dans le Var ont été mis en examen fin mai pour le meurtre de deux militaires portés disparus depuis 2022 et 2023 et dont les ossements ont probablement été récemment retrouvés, a indiqué ce mercredi 1er juillet le procureur de Toulon dans un communiqué.

Dans un communiqué publié ce mercredi 1er juillet, le procureur de la République de Toulon Raphaël Balland a fait savoir qu’une mère et ses deux fils habitant dans le Var ont été mis en examen fin mai pour le meurtre de deux militaires. Ces derniers sont en effet portés disparus depuis 2022 et 2023 mais, selon le magistrat, leurs ossements ont probablement été récemment retrouvés.

Les trois individus, tout comme le père et l'une des deux filles de cette même famille, originaire de Nouvelle-Calédonie pour la mère et Wallis-et-Futuna pour le père, ont également été mises en examen le 29 mai des chefs de «traite d'êtres humains commise en bande organisée et de séquestrations de plusieurs personnes commises en bande organisée» et placés en détention provisoire.

De son côté, la plus jeune fille a, elle, été mise en examen uniquement pour «non-dénonciation de crimes» et placée sous contrôle judiciaire, a expliqué Raphaël Balland dans son communiqué.

Une famille accusée d'avoir déjà séquestré et violenté d'autres personnes hÉbergées

D’après cette même source, le premier militaire, né en 1997 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), n'avait plus donné signe de vie à sa famille depuis mai 2022, soit «depuis qu'il avait quitté la Nouvelle-Calédonie pour effectuer ses classes au sein de la Marine nationale à Saint-Mandrier-sur-Mer (Var)».

Le second, né en 1988 à Papeete, était considéré comme déserteur par la Légion étrangère depuis le mois de mai 2023, «malgré d'excellents états de service et alors qu’il venait de renouveler son contrat», et sa famille n'avait plus aucune nouvelle de lui depuis cette époque.

Après plusieurs mois d'investigations, les enquêteurs ont orienté leurs recherches sur une famille originaire de Polynésie vivant dans le Var depuis de nombreuses années qui avait hébergé ces deux disparus.

Cette famille de six membres avait déjà par le passé hébergé plusieurs autres jeunes militaires originaires d'Outre-Mer entre 2011 et 2023. «Sept d'entre eux affirmaient avoir été progressivement dépouillés de leurs moyens de paiement et de leurs documents d’identité, violentés et séquestrés», a précisé le procureur.

L'hypothèse du meurtre des deux soldats disparus a ensuite été confortée par plusieurs éléments, notamment la découverte dans les Bouches-du-Rhône, sur deux sites différents, d'ossements susceptibles de correspondre aux deux disparus. Des expertises approfondies sont toujours en cours pour identifier ces ossements. L'enquête se poursuit sous l'autorité d'un magistrat instructeur.