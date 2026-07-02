Adama Traoré : délibéré ce jeudi au procès de son frère Youssouf, jugé pour des faits de violences contre les forces de l’ordre

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision ce jeudi dans l’affaire Youssouf Traoré, jugé pour des faits de violences commis à l’encontre des forces de l’ordre lors d’une manifestation organisée dans la capitale le 8 juillet 2023 en hommage à son frère Adama Traoré.

Youssouf Traoré, va connaître son sort ce jeudi 2 juillet, après deux ans de procès et d'enquête. Accusé de «violences», «rébellion» et «menaces» commis à l’encontre de cinq policiers lors d’une manifestation organisée dans la capitale le 8 juillet 2023 en hommage à son frère Adama Traoré, l’homme de 32 ans sera notamment jugé pour avoir porté «deux coups», l’un à une commissaire, l’autre à un capitaine de police, selon ces derniers, pendant son interpellation par la BRAV-M.

Une enquête de flagrance avait été ouverte en juillet 2023 après l’organisation d’une marche - interdite par la préfecture de police - qui avait néanmoins rassemblé près de 2.000 personnes dans la capitale. À cette occasion, Youssouf Traoré, qui militait pour la réouverture de l’enquête concernant la mort de son frère en 2016, a été interpellé par les forces de l’ordre. La vidéo de l’interpellation musclée de la BRAV-M avait choqué l’opinion publique, avec un bilan médical important : fracture du nez, traumatisme crânien et contusions multiples.

🚨URGENT | violente interpellation de Youssouf Traoré (frère d’ #AssaTraore ) Il serai sorti du commissariat du 5e sur un brancard. pic.twitter.com/pj80uePnJj — AlerteActu (@alerteactufr) July 8, 2023

Les plaintes de trois policiers, - cinq témoignages de policiers au total, mais «seulement» trois plaintes - dénonçant des faits d'outrage et de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique au cours de cette même interpellation, ont été jointes à une enquête de la Sûreté territoriale de Paris pour l’organisation de cette manifestation interdite sur la voie publique. C’est pour ces faits, et notamment des coups portés pendant son interpellation, à une commissaire et un capitaine de police, que Youssouf Traoré sera jugé ce jeudi.

De son côté, Youssouf Traoré avait obtenu la saisine de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour violences volontaires ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité totale de travail et commise par personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN a également enquêté sur les plaintes d'une jeune femme, poussée au sol par un policier, et de deux journalistes dénonçant des faits similaires, selon le parquet de Paris.