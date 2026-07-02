Charente-Maritime : un majeur et un mineur mis en examen après le meurtre d’une septuagénaire

A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire en date du 26 juin 2026 après la mort d’une septuagénaire à La Devise (Charente-Maritime), un majeur et un mineur ont été mis en examen, a appris CNEWS ce jeudi de source proche du dossier et du parquet de La Rochelle.

Un meurtre dans une toute petite commune. Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin, une femme de 75 ans a été tuée à La Devise, en Charente-Maritime, a appris CNEWS de source proche du dossier et du parquet de La Rochelle. Dans le cadre de ce dossier, deux personnes, à savoir un majeur de 19 ans et un mineur de 15 ans, ont été mises en examen.

D’après nos informations, le majeur mis en cause est en réalité le voisin de la victime. Tous deux vivent côte à côte dans une longère divisée en plusieurs logements. Il est soupçonné d’être l’auteur de l’homicide. Selon les premiers éléments de l’enquête, le soir du meurtre, le jeune homme de 19 ans aurait passé la soirée en compagnie du mineur de 15 ans, qui est également son cousin.

Aucun mobile identifié à ce stade

Au cours de cette soirée particulièrement arrosée, les deux mis en cause auraient consommé de grandes quantités d’alcool, enchaînant les bouteilles. Après avoir tué sa voisine, le jeune homme serait allé voir sa grand-mère pour se dénoncer avant de contacter lui-même les gendarmes pour signaler le crime.

Dans la foulée, le jeune homme a été placé en garde à vue tout comme son cousin de 15 ans, soupçonné, lui, d’avoir aidé à cacher le corps de la victime et ce en essayant de l’enterrer. Sur les lieux du crime, les gendarmes ont découvert que le corps de la septuagénaire portait des traces de coups à mains nues et de strangulation.

De son côté, le parquet de La Rochelle nous indique qu’à ce stade, aucun mobile n’a été identifié et aucune arme n’a été utilisée durant le meurtre. Après l’ouverture d’une information judiciaire en date du 26 juin, le majeur a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Son cousin a, lui, été mis en examen pour délits connexes et a été remis en liberté.