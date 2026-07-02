Metz : un ex-facteur déjà connu de la justice condamné à 30 ans de réclusion pour viol

Bien connu de la justice, un ancien facteur a été une nouvelle fois condamné pour des faits de viol à Metz, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il devra purger 30 ans de prison.

Une agression d’une violence inouïe. À Metz, la cour d’assises de la Moselle a condamné dans la nuit de mercredi à jeudi à 30 ans de réclusion un ancien facteur pour le viol d'une femme chez elle.

L’accusé, Farid Lehmann, 42 ans, avait déjà été condamné deux fois pour les mêmes faits à Strasbourg. Cette fois-ci, la cour d'assises de la Moselle a assorti sa peine d'une période de sûreté de 20 ans.

Le 4 décembre 2022, il avait frappé à la porte d'une Messine de 28 ans à 6h du matin en se présentant comme étant un policier. À peine la porte ouverte, il a bousculé la victime, l’a maîtrisée et menacée avec un couteau de 30 centimètres.

Il avait fini par lui imposer une fellation puis un viol, «ultra violent» selon le directeur d’enquête. Le quadragénaire avait également attacher la jeune femme à l'aide de son pyjama.

Cagoulé et ganté, sentant l'alcool et la cigarette, il est reparti vers 9h. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à lui en s'intéressant aux facteurs qui avaient travaillé dans le quartier - c'était son cas - et pouvaient donc entrer dans la résidence où vivait la victime.

Un casier judiciaire déjà rempli

Ses deux condamnations, la première à sept ans et demi de prison en 2002 pour un viol avec violence alors qu'il était encore mineur, et la seconde en 2009 à 15 ans de réclusion, pour viol avec arme, ont également permis aux enquêteurs de le soupçonner.

Il a finalement été confondu par son ADN, retrouvé sur le pyjama de la victime, et par un couteau similaire à celui décrit par la femme, retrouvé dans sa voiture.

Lors du procès, l’avocat général Christophe Jakubowski, qui avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, avait mis en exergue les «similitudes entre les procédures» impliquant l’accusé : des viols au domicile des victimes, commis toujours «dans les mêmes circonstances».

C’est-à-dire «avec une certaine violence pour figer la victime», «lumière éteinte, cagoulé ou masqué, et ganté», en «prenant les précautions nécessaires pour effacer les traces». Il s'inspirait, selon le magistrat, des «scénarios des films pornos dont il se délectait, retrouvés dans son ordinateur en grande quantité».

Des agressions «de mieux en mieux préparées, avec un caractère sordide encore plus présent», a-t-il également relevé.

De son côté, Farid Lehmann, dont l'avocat Ulysse Gobert avait plaidé l'acquittement, avait prétendu ne pas être le violeur et affirmé s'être fait voler une paire de gants pour justifier la présence de son ADN sur les lieux du crime.