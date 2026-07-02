Paris : une femme retrouvée sans vie dans son appartement, une enquête ouverte

Une femme âgée d’une quarantaine d’années a été retrouvée sans vie dans son appartement situé dans le 11e arrondissement de Paris, a appris CNEWS de source policière. La victime a été découverte allongée au sol et nue.

Que s'est-il réellement passé dans ce logement ? Ce mercredi 1er juillet, une femme a été retrouvée sans vie dans son domicile situé rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement de Paris, a appris CNEWS auprès d’une source policière et du parquet. D’après nos informations, c’est aux alentours de 16h10 que les pompiers ont été sollicités par les proches de la victime afin d’intervenir à son domicile car elle ne donnait plus de nouvelles.

A l’intérieur de cet appartement, la quadragénaire a été retrouvée allongée au sol. Selon une source policière, la femme aurait été découverte nue et présenterait des hématomes au niveau des parties intimes et des cuisses.

Son domicile «était en désordre et de la cocaïne a été retrouvée dans la cuisine», nous a fait savoir le parquet de Paris. Toujours selon nos informations, des traces de sang auraient également été découvertes dans le logement.

La victime aurait été vue pour la dernière fois il y a une semaine

«Il ressort de l’enquête de voisinage que la défunte, en lien avec ses consommations, recevait régulièrement des personnes qui semblaient également consommatrices, et pouvait parfois crier à son domicile», a ajouté le ministère public à CNEWS. De plus, les voisins affirmaient avoir vu la victime, pour la dernière fois, jeudi 25 juin dernier.

D’ailleurs, d’après le parquet, les policiers s’étaient déjà rendus chez la défunte mercredi 24 juin après avoir été alertés par des parents inquiets. Néanmoins, la victime «leur avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas d’intervention particulière».

Enfin, le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Les investigations, confiées au commissariat du 11e arrondissement, «chercheront à déterminer les causes et les circonstances de son décès», a conclu le parquet de Paris. Pour l'heure, on ne sait pas si le décès est lié à l'intervention d'un tiers.