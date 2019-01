7 gourmandises à découvrir pour la Saint-Valentin

La fête des amoureux inspire les plus grands pâtissiers. Chocolat, framboise, fruit de la passion... Leurs créations se dégustent et s'admirent à deux.

Café Pouchkine

On peut le dire avec des fleurs. C’est encore mieux si ces dernières se mangent. « Rosa Pouchkine » prouve à son tour que la pâtisserie peut être élevée au rang d’art. Un biscuit citron, un confit et une gelée de cassis se trouvent au cœur de ce bouquet rouge vif. Le tout est posé sur un sablé breton.

Cette réalisation ne manque pas de symbole : il s’agit de la dernière de la pâtissière Nina Métayer qui travaillait jusqu’alors pour Café Pouchkine. Lors de l’annonce de son départ, la talentueuse trentenaire a dédié « ces roses des amoureux aux équipes » avec lesquelles a travaillé dans la célèbre maison.

[©Café Pouchkine]

Dalloyau

Pour la Saint-Valentin, Dalloyau invite les tourtereaux à s’envoler vers les cieux. Pour cela, on embarque à bord d’une montgolfière chocolatée (à partager ou non, c’est selon) baptisée « Croustillant Haut les Cœurs ». Il s’agit d’un muesli de fruits croquants enrobé de chocolat noir. (12,50 euros, taille unique).

[©Dalloyau]

Angelina

« Amour à Paris » est la pâtisserie éphémère que la maison Angelina propose à l’approche du 14 février. Un dessert léger et croquant : mousse au chocolat au lait, biscuit chocolat noir, et cœur caramel au beurre salé. Elle se partage en boutique (7 euros) ou en salon de thé (9,20 euros) pour un grand moment gourmand.

[©Angelina]

Cyril Lignac

Fidèle à sa maxime « gourmand, croquant », Cyril Lignac a mis du cœur à l’ouvrage pour concevoir « Le Valentin » : un biscuit financier aux amandes-zestes de citron vert avec une compotée de framboises, enrobé d’un glaçage au lait d’amandes. Le tout repose sur un croustillant praliné-amandes (15 euros).

[©juliapianetti]

Christophe Michalak

La fête des amoureux tient également à cœur à Christophe Michalak. Son « Valentin » (20 euros) est composé d’une onctueuse mousse lactée à la fleur d’oranger et d’un biscuit imbibé à la rose. Un confit à la framboise et une ganache aux fruits rouges apporte leur touche de pep à cette création (réalisée sans farine de blé et avec des colorants naturels).

[©Michalak]

La Tarte Tropézienne

Toute la légèreté et l’ardeur de la tropézienne se retrouve dans ce « Cœur Trop’ Passion ». Il s’agit d’une brioche en forme de cœur composée d’une crème au caramel et aux douces notes de fruit de la passion (12 euros pour deux personnes).

[©LaTarteTropézienne]

Le chocolat des Français

Pour déclarer sa flamme, quelques mots sur une carte agrafée à un bouquet fonctionne sans problème. Mais pourquoi ne pas opter pour la tablette de chocolat ? Voilà une approche originale que propose le chocolat des Français, la start-up gourmande et innovante. On sélectionne d’abord la recette, le visuel du packaging, et enfin on écrit ce qu’on a sur le cœur. Il faut compter une trentaine d’euros pour cinq petites tablettes personnalisées.

[©LechocolatdesFrançais]