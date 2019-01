6 idées de dîner pour la Saint-Valentin 2019

Pour la fête des amoureux, les chefs des grands restaurants parisiens se sont creusés les méninges et les papilles pour élaborer des menus spéciaux.

Partager un bon moment à deux autour d’une table en compagnie d’une bonne bouteille (Un Saint-amour par exemple) est un cadeau qui ne manque pas de romantisme.

Le plus royal : Anne

Niché au sein du Pavillon de la Reine sis place des Vosges, le restaurant Anne a tous les ingrédients pour un dîner en tête à tête réussi : luxe discret, ambiance feutrée et décontractée… et fine cuisine : Saint-Jacques à cru, langoustes vapeur au caviar, foie gras poché au cidre, rouget juste saisi, pigeon à la truffe et baba au rhum safrané.

Menu unique, 230€ par personne hors boissons.

Restaurant Anne, Pavillon de la Reine, 28, place des Vosges, Paris 4e.

[©David Grimbert]

Le plus végé : Sense Eat

Pour une alternative au multi-étoilé Alain Passard, les tourtereaux végétariens peuvent se tourner vers Sense Eat d’Enrico Einaudi, niché dans l’hôtel particulier d’Artcurial sur les Champs-Élysées. Sous une élégante verrière, les tables donnent l’impression d’être installées dans un passage parisien. Ici les passants sont des serveurs. Le 14 février prochain, ils apporteront des assiettes bien truffées, élaborées par le jeune chef transalpin Ilario Paravano (ex Guy Savoy et Mathieu Pacaud).

En entrée la tarte Yin and Yang associe la truffe noire à la riccotta di bufala. Vient ensuite un risotto à la truffe noire. Enfin en dessert, une déclinaison autour du fruit de la passion.

Menu spécial, 60€ par personne hors boissons.

Artcurial Sense Eat, 7, rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault, Paris 8e.

[©David Grimbert]

Le plus sulfureux : Le Crazy Horse

Le célèbre cabaret parisien s’est associé au pâtissier au renard Yann Couvreur. Deux entremets conçus spécialement pour la fête des amoureux font leur entrée à la carte. Ils sont surmontés d’une rose en chocolat noir ou blanc.

A l’intérieur, un cœur coulant à la noisette ou au caramel beurre salé ainsi qu’un biscuit aux noisettes ou aux amandes.

Offre Crazy Saint Valentin, demi-bouteille de champagne Laurent Perrier rosé et un entremet Yann Couvreur, 165€ par personne.

Crazy Horse Paris, 12, avenue George V, Paris 8e.

[©RiccardoTinelli]

Le plus luxueux : L’Hôtel de Crillon

Pourquoi ne pas se laisser tenter par une parenthèse de luxe pour le soir du 14 février ? L’Hôtel de Crillon et son chef Justin Schmitt propose un menu cinq services à la Brasserie d’Aumont. Topinambour en chaud et froid, pressé de foie gras et floralies d’ananas, pigeon rôti en croûte de dragées…

Et pour le dessert, un entremet parsemé de pétales d’alyssum avec biscuit à l’amande au cœur de litchi et framboise enrobé par une mousse. Ce délicieux dessert est également en vente au Boudoir (pour deux, 35 euros à emporter).

Menu spécial, 190 € par personne (hors boissons).

Hôtel de Crillon, La Brasserie d’Aumont, 6, rue Boissy d’Anglas, Paris 8e.

[©HoteldeCrillon]

Le plus pur : Cristal room baccarat

Quoi de mieux qu’un cadre cristallin pour un dîner romantique ? La Cristal Room Baccarat, installée dans l’ancien hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles, propose un dîner majestueux pour tous les amoureux, au beau milieu des pièces iconiques de la maison Baccarat.

Le menu spécial s’ouvre par une coupe de Champagne Roederer avec amuse-bouche. Ensuite, ravioles de gambas et bouillon au gingembre, suivi de suprême de volaille au foie gras accompagné de carottes confites. Et pour le dessert : Tendresse au chocolat et à la passion.

Menu unique, 95€ par personne.

Cristal Room Baccarat, 11, Place des États-Unis, Paris 16e.

[©Cristal Room]

Le plus baroque : le Restaurant

Situé à l’emplacement du pavillon d’amour de la Reine Margot, L’Hôtel est le rendez-vous des amoureux en quête d’intimité. Le décor baroque signé Jacques Garcia ajoute au charme. Le Restaurant a imaginé une carte spéciale pour un dîner aux chandelles.

Coupe de champagne, Saint-Jacques et citron caviar, pâté en croute truffé, bar confi au caviar et asperges vertes, agneau fermier et ses légumes d’Eric Roy. Le cœur coulant à la rose et litchi se partage en dessert. Mais ce n’est pas fini : une pomme d’amour vient achever ce festin.

Menu spécial, 150 € par personne (hors boissons).

Le Restaurant, l’Hotel, 13, rue des Beaux-Arts, Paris 6e.

[©Le Restaurant]