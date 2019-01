La nouvelle vie du Floréal Belleville

Avec sa façade art nouveau, le Floréal tranche dans le paysage urbain proche du parc de Belleville.

Depuis quelques mois, le lieu vit une nouvelle jeunesse, après avoir hébergé un collectif de photographes pendant trente ans et encore avant une boulangerie et un bar. Deux enfants du quartier, Alexis et Lara, ont repris les rênes.

Ils ont fait du Floréal Belleville une table « chaleureuse et conviviale ». Cela commence par une déco faite d’objets chinés en tout genre, avec notamment une jolie collection de lustres. L’ambiance cosy est accentuée par la présence d’un canapé on ne peut plus moelleux.

[©Floréal]

La cuisine est elle aussi conviviale, simple et abordable. Les petits prix sont de mises. Afin de donner du pep aux fourneaux – et de fidéliser la clientèle - le chef change tous les mois.

En dépit de cette valse, quelques constantes se retrouvent au menu. «Les produits sont frais, de saison et issus de circuits courts», annonce Alexis. En entrée, on déguste un œuf mollet avec crème d’épinard, parmesan et noisettes torréfiées (5€). Le chou-fleur se décline quant à lui en croquettes avec une mayonnaise twistée au curry (6€).

[©Floréal]

Pour les plats, le veau se décline en version boulettes (12€) ou burger (12 €). Les végétariens ne sont pas lésés : deux offres à la carte avec le veggie bowl (11 €) et le plat de pâtes (11€).

Si la carte des plats change tous les mois, les vins demeurent. Parmi les bouteilles, le rouge nature « De fil en aiguille » de Jeff Carrel sort du lot avec sa bouche bien fruitée.

[©Floréal]

En marge de la cantine tout à fait sympathique, le Floréal Belleville dispose aussi d’un espace culture. Alexis et Lara ambitionnent d’en faire un lieu de promotion de la jeune scène artistique. Les expositions tourneront tous les mois, à l’instar du chef en cuisine.

«Mais il ne s’agira pas pour autant d’une galerie» explique Alexis. Des ateliers à destination des enfants du quartier y auront lieu régulièrement afin que les habitants voisins s’approprient ce nouveau lieu.

Le Floréal Belleville, 43, rue des Couronnes, Paris, 20e