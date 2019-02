Pâtes à tartiner : 3 alternatives au Nutella

La pâte à tartiner au cacao et aux noisettes est le goûter par excellence qui rassemble les générations. Nutella reste une référence pour beaucoup de gourmands.

Sa simple évocation fait saliver les papilles et briller des étoiles dans les yeux des enfants. Mais il existe des alternatives de qualité qui méritent amplement le détour. Soumises à la dégustation, ce ne sont pas forcément les plus sophistiquées qui sortent du lot.

La plus équitable

Son sucre et son cacao sont issus du commerce équitable, et les autres ingrédients sont bio. Nulle trace d’huile de palme dans cette pâte qui séduit les plus jeunes. Pâte à tartiner grand format, Alter Eco, 6,60 €.

La plus bio

Il n’y a que trois ingrédients dans ce pot : des noisettes du Piémont, du cacao et du sucre de canne. Elle est d’ailleurs recommandée par Delphine Plisson, de la maison du même nom, à Paris. La pâte est un véritable délice et sa texture est proche de la perfection. Crème de noisettes, Teo&Bia, 11 €

La plus chic

Le chef pâtissier le plus en vue et le plus suivi sur Instagram, Cédric Grolet (Le Meurice), a conçu une pâte à tartiner inspirée d’un de ses desserts : noisettes torréfiées, praliné caramélisé, caramel et pointe de fleur de sel. Cœur de noisette, collab. Cédric Grolet Confiture Parisienne, 25,90 €.