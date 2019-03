Paris : le plein de saveurs au festival Bouche à Bouche

Huit chefs dévoileront leurs plats emblématiques sucrés et salés lors du festival Bouche à Bouche, du 14 au 16 mars prochain, au Showroom By à Paris (2e). Des expositions de street art sont aussi programmées.

Jacky Ribault, qui a décroché en janvier une étoile au guide Michelin pour son restaurant L’Ours, à Vincennes, est l’invité à ne pas rater jeudi. Son autre restaurant Qui Plume la Lune, avait déjà décroché une étoile en 2014. Formé en Bretagne, le chef étoilé travaille essentiellement avec des produits de petits producteurs et artisans pêcheurs.

Maquereau à l'anis vert par Jacky Ribault. © DR

D’autres invités délecteront les papilles côté salé : Tarama poutargue, fêta grillée par Mikaela Liaroutsos, chef franco-grecque formée chez Cyril Lignac ou encore focaccia roulées, pâtes cacio e pepe avec truffes par Denny Imbroisi, chef italien passé par le restaurant Jules Verne du célèbre Alain Ducasse.

Poulpe grillé, purée de fèves et câpres par Mikaela Liaroutsos. © DR

Côté sucré, des chefs pâtissiers présenteront leurs douceurs phares comme la tarte au citron par Quentin Lechat, chef au Novotel Paris Les Halles ou bien le fruit exotique déstructuré, puit d’amour et baba au Rhum par Jeffrey Cagnes, formé chez Stohrer, la plus ancienne pâtisserie de Paris.

La tarte au citron de Quentin Lechat. © DR

C’est dans un espace événementiel de 600 m2, près des Grands Boulevards, transformé en food court que les festivaliers en quête de nouvelles saveurs pourront acheter et déguster les plats des chefs. Ces derniers seront répartis sur les trois étages du lieu, les 14 et 15 mars, entre 19h et 00h30. Des DJ sets accompagneront ces découvertes gustatives.

L’endroit prévoit aussi d’accueillir en même temps des expositions de street artistes comme Mister P qui exposera sur pochoirs, le jeudi, son personnage fétiche et coloré qui n’est autre que le général de Gaulle. Et Guy Kouekam qui présentera, sur les trois jours, ses œuvres africaines aux couleurs vives et aux motifs abstraits et géométriques.

Les plus de cette nouvelle édition ? Des brunchs avec jus pressés, viennoiseries ou encore des desserts, à déguster avant ou après quatre sessions de yoga. A découvrir le 16 mars entre 10h et 16h.

Festival Bouche à Bouche, du 14 au 16 mars, au Showroom By, 4, rue d’Uzès, Paris 2 ème. Entrée Libre. Plat signature : entre 7 à 10 euros. Pâtisserie : entre 5 et 10 euros. Brunch : 30 euros, pour les enfants (jusqu’à 12 ans) : 15 euros. Yoga : entre 15 et 20 euros.