La Maison Dalloyau s'associe aux cinémas MK2

Dalloyau s’associe aux cinémas MK2 Odéon et Quai de Loire pour mettre en avant ses macarons mais aussi faire gagner des places de cinéma, à l’occasion de la 20e édition du Printemps du cinéma, du 17 au 19 mars prochain, à Paris.

Des macarons goût caramel popcorn seront distribués gratuitement lors du Printemps du cinéma. La distribution se déroulera au sein des MK2 Odéon (6e) et MK2 Quai de Loire (19e). Les 100 premiers clients de la séance du soir, durant les trois jours, auront la chance d’en déguster.

Les boutiques parisiennes Dalloyau ont aussi caché dans leurs boîtes de huit et douze macarons 90 tickets gagnants permettant de remporter des places de cinéma. Les clients ont jusqu’à fin mars pour les trouver, à échanger dans la boutique de son choix contre une vraie place de cinéma.

Et pour les plus connectés, Dalloyau et MK2 feront gagner, par tirage au sort, dix places de cinémas à ceux qui postent le #Dalloyauxmk2 dans un post sur les réseaux sociaux pendant le Printemps du cinéma.