Tannat, le restaurant locavore de l’avenue parmentier

Dans la vague des néo-bistros branchés nature, Tannat a fait partie des pionniers. Situé sur l’avenue Parmentier, riche en bonnes tables, le restaurant cultive depuis des années sa différence mais aussi ses propres légumes.

C’est l’une des spécificités très séduisante que le lieu n’hésite pas à mettre en avant. Tannat dispose de son petit carré de verdure bio dans les jardins du Château de Courances (Essonne). Difficile de faire circuit plus court pour la verdure.

[©Léo Ridet]

Le menu en trois services est à 45€ et est à l’image de potager : très nature. Ce jour-là, les entrées oscillent entre le ludique (churros de poulpe) et le classique (tartare de bœuf). C’est simple et efficace.

Parfois, quand l’assiette est servie, il faut une solide culture botanique pour identifier les ingrédients. Là, ce sont des scorsonères (proches des salsifis) qui accompagnent une délicieuse pintade fermière avec une jolie sauce au foie gras.

[©Léo Ridet]

Côté plat, le faux filet maturé avec ses pommes dauphine très maison est servi avec un délicieux jus. On en salive encore.

C’est à Olivier le Corre que l’on doit la cuisine. Ce dernier a appris son métier dans des cuisines plus que cotées : La Tour d'Argent ou encore le Bristol. Aujourd’hui le chef trentenaire a un algorithme efficace dans la tête. Il y rentre plusieurs ingrédients et en sort aussitôt une recette.

Dernièrement c’est un dîner 100% végétal qui en est sorti. La formule (35€ en trois services) est soumise à la carte depuis janvier.

[©Léo Ridet]

La carte des vins est quant à elle élaborée par Simon Auscher. Et c’est une agréable surprise. A l’heure où la plupart des tables bobos tournent avec les mêmes références, Tannat fait preuve d’originalité.

Il y a du vins nature, mais pas seulement. On trouvera par exemple de très belles bouteilles vendues à prix accessible (pour un restaurant) : condrieu du domaine très prisé Gangloff (135€), Meursault les Tillets Antoine Petitprez ou encore un chateauneuf du pape du regretté Henri Bonneau (290€). Au-delà de ces références d’initiés, on trouve de jolies bouteilles comme les muscadet Luneau-Papin. Et enfin quelques ovnis comme un pétillant d’Arménie.

Tannat, 119, avenue Parmentier, Paris 11e

L'équipe de Tannat [©Léo Ridet]