B.B, la nouvelle table de Jean Imbert

Bienvenue dans l’antre parisien de Gatsby le magnifique. L’hôtel particulier Blanche, reconverti en club de sport premium sous l’impulsion des frères Benzaquen, accueille aussi la nouvelle table du célèbre chef Jean Imbert : le restaurant B.B.

L’expérience mérite le détour, et surtout pour un décor qui brille de partout. C’est l’agence Toro & Liautard (restaurant Klay) qui est à l’origine de cette restauration étonnante.

Les deux architectes se sont inspirés des premiers plans de l’hôtel datant de 1901. Ils ont pensé le restaurant comme une pièce de théâtre, chaque pièce s’ouvrant comme un nouvel acte. D’ailleurs en arrivant, on se voit proposer une table «dans le boudoir» ou bien dans «la chambre de Madame». On s’attendrait presque à voir débarquer cette dernière en costume d’époque.

[©Blanche]

Dans le jardin d’hiver, deux immenses palmiers en laiton encadrent le bar. Brigitte Bardot, à qui semble dédiée cette nouvelle table, ne renierait pas l’endroit. Encore moins sa cuisine.

Pour coller à l’esprit sportif du site, Jean Imbert a dessiné une carte gastro-healthy mais non dénuée d’options gourmandes.

La première partie de la carte est pour les petits creux du moment : sardine à l’huile et tartines grillées (15€), radis et purée d’avocat (14€) ou encore œuf bio mimosa et poutargue (8€).

[©Blanche]

Après une séance de sport, les quelques salades (14€) semblent tout à fait adaptées : castelfranco avec avocat et quinoa ou encore la classique endive gorgonzola avec raisin et noix. Elles peuvent se corser avec un peu plus de protéines : poulet aux herbes (+14€), œufs pochés (7€) ou truite fumée (+9€).

Mais quand il s’agit de passer vraiment à table, B.B. fait tout autant l’affaire. Burrata des pouilles servie avec de la poire et des graines de courges (19€). On continue avec en plat un lieu jaune à la cuisson bien maîtrisée accompagné de légumes racines cru-cuits et d’un (trop) léger jus à la clémentine.

[©Blanche]

La carte des vins fait le grand écart entre des grands noms bordelais et des vins plus modestes tendance bio. L’Alsace est très bien représentée avec le trop rare domaine Ostertag.

En dessert, la poire pochée aux pralines facilitera la digestion. Mais on peut tout aussi bien fondre pour la gaufre maison avec sa sauce chocolat (à étaler soi-même) et sa chantilly. Autant de calories qu’on ira perdre en faisant une petite séance de sport dans la salle de gym.

BB par Jean Imbert, 21, rue Blanche, Paris 9e

Ouvert toute la semaine (brunch le dimanche).