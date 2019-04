Australie : un pizzaïolo crée la pizza 154 fromages

Le pizzaïolo australien Johnny Di Francesco n'est pas du genre à lésiner sur les bonnes choses. Et pour changer de la classique 4 fromages, il a décidé de créer une pizza avec 154 fromages différents, établissant par la même occasion un nouveau record mondial.

Tout a commencé l'année dernière, quand le chef de l'Australia's 400 Gradi, une petite chaîne de pizzerias, a entendu dire qu'un Berlinois avait eu l'audace de mitonner «la pizza avec le plus de fromages différents» en mélangeant savamment 111 variétés.

Persuadé de pouvoir faire encore mieux, Johnny Di Francesco a dès lors «décidé de prendre les choses en main», raconte le livre Guinness des records.

Cheese overload! This chef in Melbourne, Australia managed to squeeze 154 varieties of cheese onto one pizza https://t.co/H4qbu3sNLM

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 9 avril 2019