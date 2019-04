Les sushis en folie avec des éditions limitées

Alternative aux pizzas et sandwichs, les sushis ont de plus en plus la cote auprès des Français. Les marques de restauration rapide l'ont bien compris et proposent des box gourmandes. Préparez vos baguettes !

le sucré-salé de côté sushi

On était déjà fan des créations aux influences japonaise et péruvienne de Côté Sushi. On l'est davantage avec la nouvelle box de la marque, créée en collaboration avec L’Eclair de Génie de Christophe Adam.

Le chef pâtissier a imaginé un éclair au chocolat noir Illanka du Pérou et un autre, à la crème passion-mangue. Ces deux desserts viennent compléter un assortiment de 37 pièces salées et originales.

Au menu, entre autres, le «California poulet katsu» au poulet pané et houmous, et le «California saumon houmous», avec des pousses de moutarde et du quinoa frit.

Côté Sushi x L’Eclair de Génie, 46 €.

© DR

la pause ludique de sushi shop

A l’occasion des 35 ans du cultissime jeu Tetris, la marque Sushi Shop commercialise trois boîtes en édition limitée, dont la forme rappelle les tétriminos que l’on encastre à l’infini.

A l’intérieur, 42 pièces à déguster devant la saison 8 de «Game of Thrones», dont le roll fondant «Pulled beef california» au bœuf et à l’estragon, ou le «Sushi saumon tsukudani» à l’algue nori. Autre recette inédite et pleine de fraîcheur : le maki «Sunny veggie california» composé de tomates confites, de chèvre frais, de courgette et d’huile d’olive.

Des baguettes en forme de cubes Tetris sont aussi disponibles (2,90 € avec la box ; 4,90 € à la carte) et devraient faire un carton auprès de la communauté geek.

Et pour attendre sa livraison en toute quiétude, l’enseigne propose de rejouer à Tetris depuis son site, son application et les réseaux sociaux. Le plus ? Les carrés colorés ont été transformés en makis et sushis.

Box Sushi Shop x Tetris, 45 €.

© Nicolas Maternik

L'excellence de Planet Sushi

Alors que la finale de la 10e saison de Top Chef approche à grands pas, l’enseigne Planet Sushi propose une box en édition limitée qui se compose de 34 pièces, incluant des «Top fresh shiitaké» à base de saumon, d’haricot vert et de champignon enoki séché et des «Top veggie» avec de l’aubergine en tempura au miso.

Sur le site de Planet Sushi, les fans peuvent participer à un concours en ligne pour tenter de remporter un cours de cuisine avec le candidat Samuel Albert (chef à l’ambassade de Belgique au Japon) et un dîner dans un lieu VIP.

Box Planet Sushi x Top Chef, 43 €.