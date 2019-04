Les plus belles créations en chocolat de Pâques 2019

Armés d'une imagination débridée, les plus grands pâtissiers ont conçu des créations de choc pour fêter Pâques comme il se doit.

Les cloches ne vont pas tarder à sonner, et les gourmands vont pouvoir se lancer à la recherche de tous ces délicieux chocolats. Réalisés à partir d'ingrédients de haute qualité, ces œuvres culinaires et éphémères se dégustent de la tête aux pieds.

Le toucan et l'éléphant de Dalloyau

Ces animaux étranges et sympathiques sont tous les deux en chocolat au lait. Baptisés Toucano 1er et Elephantin, ils ne demandent qu'à être trouvés par des enfants.

Toucano 1er et Elephantin, 200 gr, Dalloyau, 45 €.

Les œufs matelassés de Café Pouchkine

C'est non seulement un régal pour les yeux mais aussi pour la bouche. La nouvelle gamme de chocolats imaginée par Patrick Pailler, nouveau chef pâtissier exécutif et créations sucrées du Café Pouchkine, est hautement addictive. Les œufs se déclinent en chocolat noir grand cru (67% de cacao) ou en chocolat au lait (40% de cacao). La garniture est composée de petits oeufs nougatine, ganache caramel et praliné noisette.

Œufs Facette, 260 gr, Café Pouchkine, 32 €.

Le bal masqué de Lenôtre

Guy Krenzer de la maison Lenôtre a imaginé une série de trois masques qui viennent réhausser de jolis (et délicieux) œufs en chocolat. On retrouve un panda, une chouette et un raton-laveur. Ils sont en chocolat lait à 37,5% de cacao qui affiche un fort goût de lait (24%) couplé à un chocolat rond en bouche et doux en sucre.

Les œufs masqués, 250 gr, Lenôtre, 49 €.

Les licornes de Karamel

Il n'y a pas que des lapins et des poules qui sont de sortie pour Pâques. Le chef pâtissier Nicolas Haelewyn de Karamel a créé d'amusantes licornes. Avec leur look pop et disco, elles attendent d’être croquées pour dévoiler une délicate friture en chocolat.

Licorne K, Karamel, 28€.

Le lapin de Cyril Lignac

Avec leur couleur flashy, les lapins de Cyril Lignac ne passeront pas inaperçus dans le jardin. Tant mieux, ils se dégustent sans attendre. Le chocolat a une touche subtile de caramel biscuité.

Lapin Hop Hop Hop, 200 g, Cyril Lignac, 26 €.

L'œuf de L'Hôtel du Collectionneur

Chef pâtissier du restaurant de l'hôtel du Collectionneur (Paris, 8e), Bryan Esposito a créé cette année une véritable œuvre d’art avec cet œuf revisité bleu roi qui se compose d’un chocolat ivoire et d’un chocolat noir 70 %. Une pièce de collection qui trouvera aisément sa place sur la table pour un dîner en famille.

Œuf de Pâques, Hôtel du Collectionneur, 60 €.

Les poules d'Hugo & Victor

Des poulettes à croquer imaginées par le chef Hugues Pouget de la maison Hugo & Victor. Confectionnées à partir de chocolat noir ou au lait, elles sont parfumées à la framboise ou au fruit de la passion et renferme des fritures et des œufs au praliné feuilleté.

Coquette poulette garnie, Hugo & Victor, 25 €.

Les poussins d'À la mère de famille

Cachée sous un fichu, cette maman poule en chocolat au lait «signature» 36 % ou en chocolat noir 68 % veille sur ses progénitures. Des poussins tout en rondeur qui renferme de la vanille de Madagascar. Les crêtes, les becs et les pattes ont été réalisés à partir de délicieuse pâte d’amande.

La poule de famille et ses poussins (800g), À la mère de famille, 78 €.

Le toucan de The Westin Paris - Vendôme

Chef pâtissière de l’hôtel The Westin Paris – Vendôme, Florence Lesage a imaginé un joli toucan à plumes tout droit venu de la savane. Cet oiseau est entouré de feuilles de bananier et de fleurs colorées. Un mélange gourmand de chocolat blanc «Opalys», de chocolat au lait «Jivara» et de chocolat noir «Manjari» origine Madagascar.

L’oiseau de Pâques, 750 g, The Westin Paris – Vendôme, 69 €.

Les cœurs de Pierre Marcolini

S’il séduit avec sa collection de lapins magiciens qui sortent des chapeaux, Pierre Marcolini marque également des points auprès des gourmands grâce à sa famille de «Jolis Cœurs» au chocolat noir ou au lait qui renferment - pour les versions XXL – pas moins de 30 œufs pralinés.

Œuf «Jolis Cœurs», 500 g, Pierre Marcolini, 49 €.

