5 cocktails de printemps à déguster

Le printemps est bien installé. Le top départ pour envahir les terrasses est lancé. Les experts en mixologie ont présenté leurs nouvelles recettes de saison pleines de fraîcheur et d'arômes fleuris. Un bouquet à découvrir dès maintenant.

L'Ode rosé by Figuière

Le domaine viticole de la Londe-les-Maures en Côtes de Provence Figuière innove cette année en présentant une recette de cocktail à base de rosé. C'est Oscar Quagliarni, bartender réputé de l’Herbarium, (Paris 3e), qui a été sollicité. Il a conçu cette recette «à base d'ingrédients raffinés avec une subtile évocation de la Provence».

Très floral, ce joli verre associe de la liqueur de rose, de la vodka, un blanc d'oeuf, quelques brins de lavande, deux boutons de rose déchée et un zeste de citron avec bien entendu du rosé de la cuvée le Saint-André - Figuère.

[©Figuière]

Le Cancan du Lido

Le célèbre cabaret de l'avenue des Champs-Elysées (Paris, 8e) présente une nouvelle carte de cocktails début mai. Nico de Soto - qui officie entre son bar Mace à New-York mais aussi au Danico, Zebra, Perruche ou encore Maison Bréguet à Paris - est derrière ces nouveautés. Sacré meilleur bartender Français en 2014, il s'est inspiré de l'univers flamboyant du Lido pour imaginer trois créations.

Parmi elles on retrouve le cancan, un long drink rafraichissant et acidulé : gin, liqueur de sureau, sirop de grenade et de fleur de sureau, Suze, concombre, citron vert. Il se déguste en admirant le show Paris Merveilles.

[©Caspar Miskin]

Le Bloody love me de Jean-François Piège

Connu pour sa cuisson à la braise et à la broche, Clover Grill de Jean-François Piège dispose également d'une carte de cocktails aux recettes enflammées. On retrouve par exemple le Bloody love me à la tomate.

Pour aller plus loin, un accord «mets et cocktail» créé sur-mesure est à la carte (170 euros, uniquement au dîner). Chaque grignotage, entrée, plat ou dessert est accompagné d'un verre préparé par le mixologue.

[©Nicolas Lobbestael]

Le Zeste exotique de Jaillance

Le spécialiste des vins effervescents (hors champagne) Jaillance propose lui aussi des verres à déguster avec l'arrivée des beaux jours. La cave coopérative dioise s'adresse plus particulièrement aux amateurs de petites bulles qui veulent découvrir d'une façon originale les vins effervescents.

Ainsi le Zeste exotique associe la vanille, le pamplemousse, le citron, la vodka, le triple sec et un crémant de Die. Une recette délicieusement acidulée.

[©Pierre Lucet-Penato]

Le Summer punch au cognac

Le punch fait des infidélités au rhum et offre un nouveau mariage étonnant comme rafraîchissant avec le cognac. Dans un shaker, il suffit d'écraser 3 fraises, 3 framboises et 3 cerises.

On y ajoute ensuite 3 cl de cognac, 3 cl de jus de pamplemousse, 5 ml de miel avant de shaker le tout énergiquement. Enfin, verser le contenu dans un grand verre rempli de glace et complété avec du tonic.

[©Konoisseur]