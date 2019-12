5 coffrets caviar à tous prix pour les fêtes

Avec la Chine et l’Italie, la France fait désormais partie des trois plus gros producteurs de caviar au monde.

Le développement d’esturgeon d’élevage a considérablement bousculé le marché. Il est maintenant possible de trouver de l’or noir dans toutes les gammes de prix. Il faut dire que les oeufs d’esturgeon valent la dégustation : à la cuillère, sur des blinis ou plus simplement sur la main à la base du pouce, une petite bouchée promet son lot d’émotions et une explosion de saveurs marines.

le plus accessible

La marque grand public Akitania propose de découvrir les subtilités de l’osciètre : originaire de la mer noir, cet esturgeon fait des oeufs fermes et dorés. Disponible en grandes surfaces et sur amazon.fr

Boite de 10 gr caviar osciètre, Akitania, 13,45€

[©DR]



le plus pop

Le baeri et ses petits grains sont parfaits pour s’initier à l’or noir. Astara le propose dans un coffret au joli packaging coloré. Avec en bonus deux cuillères pour la dégustation.

Coffret caviar baeri 30 gr, Astara, 30€

[©DR]



le plus complet

Comptoir du caviar décline l’osciètre sous trois formes dans son coffret : polonais, urugayen et de Galilée. Un voyage plein de saveurs.

Coffret Noël de trois boites de 30 gr, Comptoir du caviar, 169€

[©DR]



Le plus authentique

L’Association Caviar d’Aquitaine, qui regroupe quatre grandes maisons (Kaviar, Prunier Manufacture, l’Esturgeonnière et Caviar de France) ont conçu pour Noël une élégante petite boite noire qui contient 100 gr de caviar d’Aquitaine. Cette appellation, en attente d’une reconnaissance officielle, est la version haut de gamme de l’or noir made in France en terme de qualité. Ce coffret en édition limitée est disponible sur le site de l’association.

Coffret caviar d’Aquitaine (100 gr), 199€

[©DR]



Le plus rosé

Il est de coutume de manger du caviar avec un petit verre de vodka. Château Minuty et Casparian Caviar propose quant à eux un accord «impérial». Les œufs d’esturgeon d’osciètre impérial avec la cuvée 281 du Château Minuty. Le tout dans un coffret limité à 281 exemplaires, imaginé par le calligraphe Nicolas Ouchenir.

Coffret Cuvée 281 Château Minuty, et 281 gr d’osciètre impérial, à partir de 690€

[©DR]