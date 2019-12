5 coffrets champagne à offrir à Noël

Le champagne est un vin de fêtes par excellence. Quelques gorgées suffisent pour apporter une petite touche décontractée à une soirée.

On l’offre en bouteille, mais aussi dans des coffrets spéciaux qui font leur petit effet.

Perrier-Jouët

Perrier-Jouët propose un coffret très artistique : un arbre dans lequel poussent des flûtes de champagne. Il est assorti de deux coupes, ornées des anémones emblématiques de la marque, ainsi que de la nouvelle bouteille de la cuvée grand brut. 300€ (bouteille seule dans son étui, 45€, disponible chez les cavistes)

Nicolas Feuillate

Nicolas Feuillate s’est inspiré de l’univers du voyage et du luxe avec un écrin spécial surmonté d’une sangle à double anneau. A l’intérieur, on retrouve la cuvée Collection Vintage brut 2009. 36€ (chez les cavistes et dans les boutiques Nicolas Feuillate)

Laurent Perrier

La robe zèbre de cet élégant flacon ne passe pas inaperçue. Laurent Perrier soigne sa cuvée rosée et lui offrant cet élégant flacon aux dorures zébrées. Issu du procédé de macération, ce rosé 100% pinot est d’une belle fraîcheur avec des notes de fruits rouges, 80 € (chez les cavistes)

Maison Collet

De la haute-couture ! La maison Collet a fait un véritable travail d’orfèvre avec sa cuvée d’exception «esprit couture». C’est un assemblage de Grands crus et de Premiers crus, vieilli sept ans dans les caves centenaires de la maison. Il a une couleur d’or, un bouquet allant du réglisse à la meringue en passant par le citron confit. A la fois ample et tendu, il se sert lors d’un repas d’exception. 120€ (Disponible chez les cavistes et sur avenuedesvins.fr)

Pommery

Un fourreau cool coat, c’est ce que propose Pommery pour sa cuvée Brut Royal. Il servira à garder le champagne au frais, mais aussi à faire son petit effet. Brut Royal de Pommery est un champagne d’assemblage avec une belle pétillance et de jolies notes d’agrumes de fleurs blanches, 56€ (disponible chez les cavistes).