5 galettes gourmandes pour l'Epiphanie 2020

Elle commence à apparaître dans les vitrines des boulangeries. La galette est la pâtisserie incontournable de chaque début d’année.

Pâte feuilletée, frangipane… les Français en raffolent et se laissent prendre au jeu de la fève pour tirer un roi. Cette année, les créations sont particulièrement originales.

Café de la Paix

Plaisir régressif garanti avec cette galette en forme de petit beurre. Elle a été réalisée par la cheffe pâtissière du Café de la Paix, Sophie de Bernardi. En plus du traditionnel feuilletage et de la frangipane, elle innove en intégrant de la noix de cajou. La brillance de la galette vient d’une couche de sirop d’érable qui apporte une note caramélisée. Bon à savoir : 10 fèves « gagnantes » en forme de petit beurre y ont été glissées. Elles peuvent faire gagner un tea time pour 2 personnes sous la verrière du somptueux hôtel.

Galette des rois « Petit Beurre », 55€ pour 6 personnes, Café de la Paix, 5, place de l’Opéra, Paris 9e

©DR



La Parisienne

Sans doute la galette des rois la plus républicaine de l’année : La Parisienne rend hommage aux présidents de la Ve République. En croquant une part, on risque d’avoir la surprise de tomber sur un petit buste doré de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou encore de Nicolas Sarkozy. Cette galette citoyenne se décline en version frangipane classique mais aussi en pistache-chocolat et pommes.

Galette à partir de 15€ pour 4 personnes, La Parisienne, Paris 5e, 6e, 9e, 10e, 12e et 14e,

©DR



Café Pouchkine

Voilà une galette à l’aspect original. Café Pouchkine propose une version en forme de poupée rousse qui cache de jolies petites fèves. Côté recette, on découvre un duo de crème noisette et de caramel tendre.

La galette matriochka, 58€ pour 6 personnes (existe aussi en version individuelle), Café Pouchkine, Paris 8e et 9e

©DR



Christophe Michalak

Le célèbre pâtissier annonce la couleur : ses galettes arborent leur saveur principale en toutes lettres. Ainsi, on lira « Amande » sur la Klassik. Cette dernière présente une pâte feuilletée croustillante avec une crème amandine.

La Klassik, 40€ pour 6 à 8 personnes, Christophe Michalak, disponible dans toutes les boutiques.

©DR



Dalloyau

Des fèves en forme d’animaux s’amusant sur des pistes de ski se sont glissées dans les galettes Dalloyau. En plus de ces personnages amusants en porcelaine made in France, la recette ne manque pas d’exotisme : crème aux pistaches vertes d’Iran et pistaches de Bronte parfumée à la main de Bouddha (agrume), et éclats de chocolat au lait.

Galette 6 personnes, 45€, Dalloyau, disponible dans toutes les boutiques.

©gali_eytan_photography