Les Français dînent de plus en plus souvent seuls et de plus en plus vite

De plus en plus vite et de plus en plus souvent en solitaire. S’ils restent attachés au sacro-saint repas en famille, les Français modifient peu à peu leur comportement alimentaire.

D’après l’enquête Datalicious by Just Eat menée avec l’Ifop, 43% des Français dînent régulièrement seuls à la maison contre 29% il y a 20 ans. Ce comportement touche majoritairement les femmes (48%) et les millenials (53%), adeptes des repas sur le pouce.

Par ailleurs, si la table reste le lieu propice aux repas pour une grande majorité des Français (81%), le canapé est de plus en plus plébiscité (38% en 2019 contre 24% en 1999).

Le dîner est de plus en plus court : pour 53% des Français, sa durée était inférieure à 30 minutes, soit 15 points de plus qu’en 1999 !

Quant au menu, le plus simple est le mieux. Le repas « zéro prise de tête » arrive en première position du top des dîners (60%), devant le repas léger (49%) et la formule « entrée-plat-dessert » (46%).

Sans surprise, les smartphones s’invitent à table. 43% des Français déclarent utiliser leur téléphone en mangeant. L’enquête révèle que dans 66% des cas, ils servent à envoyer des messages mais aussi à utiliser des appli de rencontres (6%).