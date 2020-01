Des chocolats «caméléon» qui changent de couleurs mis au point par des chercheurs

Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et de l'Université des Sciences Appliquées et Arts Northwestern Suisse (FHNW) ont récemment déposé un brevet pour une brillante trouvaille : un chocolat aux reflets arc-en-ciel qui change de couleurs en fonction de la lumière, à l’image d’un caméléon. Et ces scintillements sont tout à fait comestibles.

Colorer du chocolat n’est pas nouveau : il suffit d’utiliser des colorants artificiels. Mais cette trouvaille est unique avec ses reflets qui changent en fonction de la source de lumière. Il faut ajouter qu’aucune substance artificielle n’a été utilisée.

[© ETH Zurich / Giulia Marthaler]

Il s’agit d’une fine structure imprimée sur le dessus du chocolat qui renvoie la lumière. «Le processus est similaire à celui d’un caméléon, chez qui la surface de la peau module et reflète la lumière de façon à renvoyer des couleurs spécifiques», explique l’ETH dans un communiqué.

Les trois scientifiques à l’origine de la découverte ont d’abord planché sur un enrobage comestible avant de se lancer sur la piste de l’impression d’un revêtement sur la surface du chocolat.

Et le résultat est plutôt surprenant : la couleur change en fonction de là où on se trouve.

Pour l’heure les recherches portent sur un moule qui permettra de dupliquer en série des chocolats afin de les produire à grande échelle.

Ces gourmandises qui scintillent devraient donc faire leur apparition dans les rayons sous peu. D’après l’ETH, les auteurs du brevet sont déjà en discussion avec les principaux producteurs de chocolat. Une entreprise dédiée doit prochainement voir le jour