Après la pizza à l'ananas, la pizza au kiwi ?

Vous trouvez que la pizza à l’ananas est une hérésie ? Attendez de goûter celle au kiwi.

La photo d'une pizza agrémentée de kiwis a suscité des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux. Cette dernière est sortie du four d’une pizzeria de Skottorp, un village du sud de la Suède, il y a une dizaine de jours.

C’est Stellan Johansson, un client du restaurant, qui a demandé aux cuisiniers de l’établissement de préparer cette pizza pas comme les autres, selon le Daily Mail.

L'homme, grand amateur du fruit, aurait même amené ses propres kiwis à la pizzeria. Il publie régulièrement, sur Facebook, des photos de plats agrémentés de celui-ci comme des blancs de poulet au kiwi.

La photo de sa pizza originale, publiée au départ sur Facebook, a fait le tour du Web. Sur le forum américain Reddit, une discussion sur le sujet a généré plus de 430 commentaires.

Et comme à son habitude, Twitter est à peine dans l'exagération...

«Je peux maintenant dire que j'ai été témoin de l'enfer», a lancé un twittos visiblement peu amateur du mélange sucré-salé.

