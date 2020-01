Où manger une crêpe à Paris pour la Chandeleur ?

Après la dinde de décembre, la galette de janvier, il y a les crêpes du mois de février. Associées à la Chandeleur, les Français en raffolent. On peut les préparer chez soi, mais aussi se servir de ce prétexte pour se rendre dans une crêperie. D'autant que Paris ne manque pas de bonnes adresses.

Breizh café

Batignoles, Montorgueil, Paul Bert mais aussi Saint-Malo, Cancale ou encore Tokyo : il y a des Breizh Café partout ! La recette du fondateur Bertrand Larcher continue de plaire. Flambée au calvados, à la crème de citron ou tout simplement au beurre Bordier, les crêpes font autant dans le classique que dans l'audace. Il faut ajouter à cela une carte impressionnante de cidres (plus d’une soixantaine de références).

Paris 2e, 3e, 6e, 11e, 17e

[©DR]



Brutus

Fin février, un deuxième Brutus est attendu dans le quartier des crêpes, rue de la Gaité (Paris 14e). En attendant, le restaurant crêpophile des Batignoles, ouvert en 2017, continue de régaler le quartier avec ses « Yvonne », « Jeannine » et « Lucienne ». Des recettes qui défrisent comme par exemple celle au saumon et au houmous et yuzu. On notera que Brutus a également lancé sa propre cuvée de cidre Extra Brut, en collaboration avec Simon Lemarié, le producteur Cidricchus.

99, rue des Dames, Paris 17e

[©DR]



Krügen

Ses deux adresses dans le 11e arrondissement font toujours le plein. Krügen, du nom d’un îlot sur Penmarc’h (Finistère) propose un vaste choix dans son menu. Les galettes saucisse cotoient des recettes plus complexes et bien appétissantes (fourme d’Ambert, chutney de pommes, andouille de Guéménée). Et dans le verre ? un kir nantais, du chouchen, de l’eau de vie de cidre Dragon rouge ou plus sobrement de la Plancoët. A noter : Krügen est accessible via Deliveroo ou Ubert Eats.

58, rue de la Fontaine-au-Roi et 4, rue du Général Renault, Paris 11e

Bretons

Le petit drapeau breton qu’on repère en remontant l’avenue de la République ne laisse pas de doute. On est bien chez Bretons, chouette crêperie ouverte il y a déjà cinq ans et qui séduit toujours autant avec ses crêpes 100% bretonne. Attention, les places sont chères (une douzaine) mais la farine est bio.

56, avenue de la République, Paris 11e