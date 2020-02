Grégory Marchand de Frenchie signe une collab avec Sushi Shop

Frenchie aux baguettes. Réputé pour avoir hissé la street food au rang de gastronomie, le chef Grégory Marchand, à la tête de plusieurs tables rue du Nil à Paris (2e) dont une étoilée, se lance dans une collab avec Sushi Shop.

Le fruit de cette association se déguste dans une box en édition limitée jusqu’à fin mars (à la carte ensuite).

On y trouvera des compositions soignées qui pimentent l’approche traditionnelle du sushi. Ainsi, le Frenchie roll (9,90 euros les huit pièces) est surmonté d’un poivron cuit qui se marie bien avec de l’avocat et des morceaux de poulet croustillant. Le tout est relevé par un peu de paprika fumé et de la coriandre fraîche.

Adepte des saveurs exotiques, Grégory Marchand a également conçu le Satay Sushi (2,90 euros), dont la composition est un voyage en Indonésie: crevette, sauce à la cacahuète et à la noix de coco, avec une pointe de citron vert.

La carte s’enrichit également d’un Mediterranean Bowl (17,50 euros) avec poulpe snacké, purée d’olives kalamata, harissa verte et yaourt à la grecque. Leader européen de la livraison de sushis, Sushi Shop collectionne les collaborations avec les grands chefs comme Jean-François Piège, Thierry Marx ou, plus récemment, Mauro Colagreco.

Grégory Marchand x Sushi, Shop, box en édition limitée, 25,90€