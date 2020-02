Le coq de Bougival régale l'ouest parisien

C’est une adresse bien connue de la banlieue parisienne qui renaît. L’ancien Coq hardi, qui a régalé tout l’ouest parisien pendant plus d’un siècle, ouvre un nouveau chapitre avec le chef David Cheleman.

Désormais baptisé Le coq de Bougival, il invite à une pause détente et gourmande dans ses grands espaces et ses volumes impressionnants. Côté carte, le chef pratique une cuisine bourgeoise authentique qui favorise les produits de la région. On dégustera par exemple en entrée aussi bien des cuisses de grenouille que des œufs cocottes à la crème de champignon.

Pour le plat : cuisse de lapin à la moutarde ou encore vol-au-vent de ris de veau, langue et champignons. Et pour les desserts : charlotte aux marrons glacés, tarte tatin avec sa délicieuse crème épaisse de Normandie ou encore le baba du coq au rhum arrangé, spécialité de la maison.

Afin de rendre hommage à l’esprit du lieu, un semainier a été mis en place : chaque jour une recette qui fleure bon la cuisine d’antan sera proposée (poulet de Bresse, agneau de 7h, etc.). A noter le menu entrée/plat/dessert est à 37 € le midi mais aussi le soir.

[©DR]

Le coq de Bougival, 15, quai Rennequin-Sualem, Bougival (78).