Le restaurant Anne, perle cachée de la place des Vosges

Sur la célébrissime place des Vosges de Paris, il y a l’indétrônable Ambroisie. Le restaurant trois étoiles est connu dans le monde entier. Mais depuis peu, une nouvelle table gastronomique fait parler d’elle. Il s’agit du restaurant Anne, niché dans le discret et élégant Pavillon de la Reine.

Anne a décroché en janvier une étoile au guide Michelin. Une reconnaissance pour cette adresse qui propose une cuisine gastronomique et généreuse, issue de la créativité du chef Mathieu Pacaud.

Le restaurant dispose avant tout d’un cadre hors pair. Situé au cœur de Paris, on y accède par une jolie terrasse verdoyante dont on profite plus particulièrement aux beaux jours. Un véritable havre de paix.

©DR

Pendant les saisons plus fraîches, le restaurant est installé dans le salon bibliothèque de l’hôtel. Ambiance cosy pour un espace où l’on compte une vingtaine de couverts. Sur les étagères, on découvre de nombreuses revues déco et des livres anciens qui s’offrent à la lecture. Mais nous sommes ici pour l’assiette.

C’est le chef Mathieu Pacaud qui a élaboré la carte. Le jeune quadra fait briller la prestigieuse table voisine l’Ambroisie de trois étoiles depuis des années. Enzo Scaramuzzino est quant à lui le chef exécutif : il met la carte en partition au restaurant Anne.

Les assiettes sont un bel hommage à la gastronomie française avec son brin de créativité. Les produits les plus nobles sont mis en avant : homard bleu, pigeon de Bresse, ris de veau de lait, langoustine royale… La truffe est généreusement rapée et il n’est pas surprenant de trouver du caviar dans sa sauce ou sur les Saint-Jacques (menu découverte à 105€ et dégustation à 160€ mais aussi menu déjeuner à 55€).

©DR

Un menu végétarien

Tout récemment, Anne s’est enrichie d’un menu végétarien (95€). Avec en entrée, œuf bio avec topinambour et oignons doux. S’ensuit une assiette végétale de saison. En plat, le risotto est proposé dans une version truffe noire du Périgord. Un soufflé au chocolat (spécialité d’Edouard Chouteau) viendra clore le repas en dessert.

Restaurant Anne – Pavillon de la Reine, 28, Place des Vosges Paris, 4e