Des fromages sans lait : la petite révolution des Nouveaux Affineurs

Alors que la viande sans viande se développe à grande vitesse, le fromage sans lait est lui aussi bien avancé. Réalisés à base de noix de cajou ou de soja, des produits affinés font peu à peu leur apparition dans les rayons.

Ils présentent un double intérêt. Ils sont d’abord sans lactose. Ensuite, leur empreinte environnementale est moindre par rapport à produit laitier classique.

Les Nouveaux Affineurs s’inscrivent dans cette recherche de l’alimentation de demain. La start-up réalise et commercialise une gamme de produits destinés à être des alternatives végétales au fromage. En clair, des fromages sans lait.

Le marché semble suffisamment prometteur pour attirer les investisseurs. La jeune pousse vient de boucler un tour de table de 2 millions d’euros auprès de Demeter, New Fund et Beyond Investing.

Nour Akbaraly est le fondateur des Nouveaux Affineurs. Pour lui, il ne s’agit surtout pas de copier l’existant mais de s’inscrire dans la continuité. « Le fromage est un univers très riche, de la mimolette au Mont d’or, il y a de grandes différences. Notre objectif n’est pas de le copier ou de le remplacer mais de s’inscrire dans la continuité en proposant des produits qui appartiennent à l’univers gastronomique du fromage ».

Leur offre comporte deux gammes. D’un côté, les affinés aux noms évocateurs : Albert, Margot, Germain. Avec leur croûte fleurie et leur forme arrondie, ils font irrévocablement penser au camembert. De l’autre, les produits frais s’apparentent quant à eux au Boursin : Frais de Gavroche – Nature et Frais de Gavroche Ail & Fines Herbes.

A la dégustation, les produits des Nouveaux Affineurs sont assez bluffants. Le Margot avec sa croûte fleurie semble être cousin avec le chaource. Quant au Germain, le plus affiné de la marque, son amertume le rapproche d’un saint-marcelin. A l’aveugle, c’est franchement difficile de déceler l’absence de lait.

Petite révolution dans l’univers du fromage, ces produits sont riches en acides gras insaturés qu’on considère comme de «bons gras», notamment en raison de leurs effets bénéfiques sur la fonction cardiovasculaire. Ils sont par ailleurs complètement dépourvus de cholestérol.

Avec ce tampon «bon pour la santé», les Nouveaux Affineurs ambitionnent de séduire le public végan et végétalien, qui pèse de plus en plus dans les ventes. D’après les dernières statistiques disponibles établies par le cabinet Xerfi, le marché végétarien et vegan a augmenté de 24% en 2018 pour totaliser 380 millions d'euros dans les grandes et moyennes surfaces (GMS). Mais plus que ce profil de consommateurs, ce sont les flexitariens qui intéressent la start-up. Ces derniers représentent 4 Français sur 10, et donc potentiellement un marché non négligeable.

D’ores et déjà disponibles en ligne, la gamme des Nouveaux Affineurs devrait sous peu se retrouver dans les rayons des magasins bio.

Mais en s’attaquant à ce monument de la gastronomie française qu’est le fromage, Les Nouveaux Affineurs ne risquent-ils pas de se heurter à une forte barrière culturelle ? Pour Nour Akbaraly, l’attachement des Français au fromage justifie la recherche sur de nouveaux types de produits. «Plutôt que de voir un autre pays se lancer sur ce créneau, pourquoi ne pas utiliser notre savoir-faire qui fait autorité dans le monde entier ? Nous avons une aura internationale sur le sujet, utilisons-la !»