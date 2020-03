5 recettes de pâtes simples et délicieuses à réaliser pendant le confinement

Les Français se sont rués sur les rayons de pâtes ces derniers jours, inquiets de manquer de denrées alimentaires pendant la période de confinement. Mais ont-ils pensé à la façon de les cuisiner ? Voici 5 recettes simples à réaliser, tirées de livres accessibles.

Pâtes pesto-gorgonzola

Recette tirée du livre Super facile, Plats du soir sans viande, Vincent Amiel, Ed. Solar, 6,95 €

Ingrédients pour 4 personnes (préparation : 5 min - cuisson : 8-12 min selon le type de pâtes)

-500 g de pâtes de votre choix

-200 g de gorgonzola

-50 g de parmesan râpé

-3 gousses d’ail

-1 botte de basilic

-30 g de mélange de graines pour salade

-1 cuil. à soupe d’origan séché́

-Huile d’olive Sel, poivre

1) Faites cuire les pâtes le temps indiqué sur le paquet avant de les égoutter.

2) Préparez le reste des ingrédients pendant la cuisson des pâtes : coupez le gorgonzola en petits morceaux, épluchez et râpez l’ail, ciselez le basilic.

3) Mélangez les pâtes, le gorgonzola, le parmesan, l’origan, le basilic, l’ail et les graines avec du sel, du poivre et un bon filet d’huile d’olive.

[©claire_payen_vincent_amiel]

spaghetti crevettes citron

Recette tirée du livre Juste 1 plat pour le dîner, Sabrina Fauda-Rôle, Ed. Marabout, 7,90€

Ingrédients pour 4 personnes (préparation : 10 min - cuisson : 15 min)

-250 g de spaghetti

-300 g de crevettes

-200 g de crème fraîche

-4 branches d’aneth

-1 citron bio

1) Ciseler l’aneth, décortiquer les crevettes. Prélever le zeste du citron et le presser.

2) Mettre tous les ingrédients dans la casserole en réservant la moitié de l’aneth. Ajouter 75 cl d’eau, 1 cuillerée à café de gros sel et 2 pincées de poivre moulu.

3) Laisser cuire 15 à 20 minutes sur feu moyen en remuant régulièrement. Il doit rester 2 cm de liquide au fond de la casserole.

4) Attendre 5 minutes, remuer et servir avec le reste d’aneth ciselé

[©Akiko Ida]

Coquillettes jambon selon Juan Arbelaez

Recette tirée du livre Cuisinez Partagez, Juan Arbelaez, Ed. Marabout, 25€

Ingrédients pour 4 personnes (préparation : 15 min - cuisson : 10 min)

Pour les coquillettes :

-3 c. à s. de gros sel

-400 g de coquillettes

Pour la sauce :

-50 cl de crème liquide

-50 g de parmesan râpé ou de grana padano

-1 c. à s. de sauce soja

-1 tranche épaisse de 1 cm de jambon détaillée en dés

-Sel

Pour la finition :

-1 tour de moulin à poivre

-Copeaux de parmesan

1) Préparez la sauce. Dans une casserole, faites chauffer la crème sur feu doux puis ajoutez le parmesan râpé, la sauce soja, les dés de jambon et 1 pincée de sel, si nécessaire. Laissez cuire 5 minutes à feu très doux.

2) Faites cuire les coquillettes dans 2 litres d’eau bouillante salée pendant 4 minutes, puis égouttez-les. Versez-les dans la crème au parmesan puis continuez la cuisson 4 minutes sur feu doux en mélangeant, pour éviter que les coquillettes attachent au fond.

Poivrez bien le tout, puis parsemez de quelques copeaux de parmesan.

[©Benedetta Chiala]

Fusilli pesto genovese, pommes de terre et haricots verts

Recette de la marque Italians Do it Better

Ingrédients pour 4 personnes

-500g de Fusilli italians do it better

-2 pots de PESTO GENOVESE 135g italians do it better

-200g de pommes de terre

-200g de haricots verts

-Parmigiano Reggiano AOP

-Sel

1) Faire bouillir de l’eau dans une large casserole, saler l’eau et insérer les pommes de terre et les haricots verts durant environ 10 minutes.

2) Cuire les pâtes dans une seconde casserole en suivant les indications sur le paquet.

3) Durant les 2 cuissons, intégrer au Pesto Genovese une tasse d’eau de cuisson et du Parmigiano Reggiano AOP afin de rendre la sauce encore plus gourmande et crémeuse.

4) Egoutter les pâtes et ajouter-les à la sauce.

5) Avant de servir, ajouter du Parmigiano Reggiano AOP et servir

[©DR]

Fettucine aux choux de Bruxelles et au miso

Recette tirée du livre Love & Lemon, Jeanine Donofrio, Ed. Marabout, 25€

Ingrédients pour 4 personnes

-75 g de noix de cajou crues, trempées dans de l’eau froide au moins 3 ou 4 heures, puis égouttées et rincées

-1 c. à s. de pâte de miso blanc

-1 petite gousse d’ail

-1⁄2 c. à c. de moutarde

-125 ml d’eau fraîche

-2 c. à s. de jus de citron

-1c. à s. d’huile d’olive vierge extra Sel

-1 c. à c. d’huile d’olive vierge extra

-200 g de choux de Bruxelles coupés en deux

-1 c. à c. de jus de citron

-225 g de fettucine

-Sel et poivre du moulin

1)Préparez la sauce. Dans un blender, mixez les noix de cajou, la pâte de miso, l’ail, la moutarde, l’eau, le jus de citron, l’huile d’olive et 1 pincée de sel. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.

2) Faites chauffer l’huile à feu moyen à vif dans une grande poêle. Répartissez les choux de Bruxelles, face coupée vers le bas, et ajoutez 1 pincée de sel. Saisissez-les 2 ou 3 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Remuez et prolongez la cuisson de 7 à 10 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

3) Ajoutez un filet de jus de citron et mélangez de nouveau. Retirez du feu.

4) Portez de l’eau salée à ébullition dans une grande casserole. Faites cuire les pâtes al dente. Réservez 250 ml d’eau de cuisson. Égouttez les pâtes et remettez- les dans la casserole. Ajoutez la sauce, en ajoutant de l’eau de cuisson pour la délayer et la rendre crémeuse. Ajoutez les choux de Bruxelles et mélangez pour que le tout soit bien chaud.

[©Jack Mathews]