Un panier spécial au caviar pour surmonter le confinement

Les Français sont confinés depuis mardi et d’après le gouvernement cela risque de durer. Pour ne pas se laisser abattre, le spécialiste du caviar Petrossian propose son panier de la semaine. Un ensemble de produits haut de gamme pour réaliser six recettes.

[©LaetitiaVallée]

A l’intérieur on retrouve les produits suivants :

-2 Coupe du Tsar 180 g à la betterave

-125 g d'oeufs de saumon sauvage

-200 g de chair d'épaule de crabe Royal

-200 g de pattes de crabe Royal

-30 g de caviar Alverta Royal

-1 boîte de sprats fumés

-125 g de Maviar 1950

[©LaetitiaVallée]

Les six recettes à cuisiner avec ce panier sont les suivantes : poke bowl saumon à la betterave (hors œufs de saumon), salade de crabe royal à l'avocat, pomme terre et caviar alverta, tartines de sprats fumés et pickles d'oignons rouges, sablés Maviar au parmesan, bouchées fromagères, œufs de saumon et radis.

Le panier est livré en moins de 24h d’après l’enseigne dans un sac de transport bleu isotherme et la livraison est assurée sans contact. Il coûte tout de même 244 euros mais promet de faire passer de bons moments gourmands.

[©LaetitiaVallée]