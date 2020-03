Le marché de Rungis lance une plate-forme officielle en ligne

Rungis s’adapte à la crise et s’organise. Alors que les marchés ouverts et fermés ont été interdits par le gouvernement, « le ventre de Paris » va lancer la semaine prochaine une plate-forme batpisée «Rungis livré chez vous ».

Le site est pour l'heure inaccessible mais il sera ouvert dès lundi d'après Stéphane Layani, président du marché.

#confinement : «Nous avons pris une initiative avec @vpecresse, c'est "Rungis livré chez vous" [...] c'est le moyen via un site d'internet de mieux livrer les gens confinés chez eux», annonce @slayani, président du @marchederungis au micro de @VenturaAlba dans #RTLMatin pic.twitter.com/T70LAfrnDE — RTL France (@RTLFrance) March 27, 2020

On pourra y commander de tout : fruits, légumes, viandes, poissons et se faire livrer à domicile. Pour assurer ce service, Rungis a fait appel à Chronofresh, filiale de Chronopost qui assure un transport de produits frais entre 0°C et 4°C.

Les livraisons auront lieu les mercredis et vendredis, grâce à huit camions mobilisés. En fonction de la demande, le dispositif pourra être revu à la hausse.

Pour l’heure, la livraison n’est accessible qu’à Paris et dans la région Ile-de-France.

L’ensemble des produits sont d'origine française et une grande partie provient d'Ile-de-France.

Cette initiative a été mise en place avec la région. « Malheureusement avec le confinement les marchés ont dû fermer. Pour que les Franciliens puissent continuer à être approvisionnés en produits frais, la région va accompagner le marché de Rungis pour mettre en place un site « Rungis livré chez vous » et faire de la livraison à domicile » a déclaré Valérie Pécresse, présidente de la région dans un tweet.

Contacté par CNEWS, le staff de Rungis assure que ce lancement n'est pas une réponse à la multiplication des faux sites se revendiquant du plus grand marché de France qui ont essaimé sur le net cette semaine. Il intervient alors que les producteurs font face à un afflux de stocks qu’ils peinent à écouler compte tenu de la fermeture des marchés.

Mais pour le président de Rungis Stéphane Layani, il revêt une importance particulière : il estime que Rungis livré chez vous a vocation à devenir « les taxis de la Marne de la guerre contre le coronavirus», faisant référence à l'utilisation de centaines de petits taxis par le maréchal Galliéni en 1914 pour convoyer les soldats au front pour faire face à l'offensive allemande.